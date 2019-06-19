Волонтеры нашли старинную икону в центре Нижнего Новгорода

Старинную икону обнаружили нижегородские волонтеры при разборе мусора в пристрое дома № 22 по Новой улице в рамках фестиваля «Том Сойер фест». Символично, что находка была сделана в день Святой Троицы 16 июня.

Предположительно, икона относится к середине конца 19 века. Фото предоставлено Юлией Серебряковой.

Один из организаторов фестиваля Юлия Серебрякова рассказала «Комсомольской правде», что, предположительно, икона относится к середине конца 19 века. И, судя по расположению ножек младенца, это Владимирская икона Божией Матери.

Восстановить проржавевший оклад вызвался правозащитник Станислав Дмитриевский.

- Оклад будет помещен в специальный раствор, - пояснила собеседница «Комсомолки». - Лики хорошо сохранились, были расписаны вручную художниками. Не исключено, что икона принадлежала первой владелице дома - коллежской секретарше Марье Васильевой. Сам дом был построен в середине 19 века.

Икона долгое время пролежала в пристрое дома - объекта культурного наследия. И хозяева даже не знали о ее существовании! Кстати, после восстановления икону вернут законным владельцам.