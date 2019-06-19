Евгений Семенов: «Нижегородская область на довыборах сохранит политическую независимость»

Руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов назвал основные запросы электората перед довыборами в думу Нижнего Новгорода, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Об этом он заявил на заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды - Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Единый день голосования-2019: повторится ли на довыборах в гордуму и Заксобрание балахнинский протест?» 19 июня в Проектном офисе Стратегии развития области.

Евгений Семенов представил участникам экспертного клуба результаты исследование «Единый день голосования 2019 года», которое Фонд развития гражданского общества провел в апреле этого года. Это те тенденции, которые, по мнению эксперта, проявят себя на грядущих довыборах.

- Первая тенденция - в условиях снижения социального самочувствиябудет происходить быстрая политизация социальной и этической проблематики. Вторая - продолжится изменение модели политического поведения у больших социальных групп. Обе тенденции отчетливо проявились на выборах 2018 года. При этом нельзя записывать автоматически в сторонники власти бюджетников. А оппозиционный электорат - в протестную группу. Все неоднозначно, - заявил политолог.

Третья тенденция - иннерционные сценарии, главная черта которых - дистанцирование кандидатов от электорального процесса, больше не работают. Их мы наблюдали до 2018 года, сейчас все изменилось. Сейчас растет личная вовлеченность кандидатов в кампанию. Этому дали название "новая искренность". Решающую роль в успехе играет коммуникация. Причем погружение в коммуникацию с нижегородцами идет вплоть до низшего уровня - путей решения конкретных проблем. Кроме того, сейчас происходит качественное изменение структуры медиапотребления в сторону интонаций сообщений.

Что касается протестных настроений, то, как известно, их основные причины следующие - политические, социально-экономические и технологические. Уровень протестного потенциала в регионе низок. Сомневаюсь, что в ближайшие полгода у кого-то из политических структур или отдельных кандидатов получится изменить эту ситуацию. Мы видим, как аномально с точки зрения общей ситуации в стране прошли выборы в 2018 году в Нижегородской области. Всю страну колошматило. А у нас, создавалось ощущение, что регион сохранял политическую независимость. У этого есть причины, и это, как мне кажется, будет сохраняться и дальше.