2019-06-19T17:53:46+03:00
Происшествия

В Дзержинске эвакуировали НИИ «Кристалл» и завод им. Свердлова

На территории предприятия, где 1 июня прогремел взрыв, нашли похожий на снаряд предмет
Анастасия НАЗАРОВА
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1 июня 2019 года в НИИ "Кристалл" прогремел взрыв.1 июня 2019 года в НИИ "Кристалл" прогремел взрыв.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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НИИ «Кристалл» и завод имени Свердлова эвакуировали в Дзержинске 19 июня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, днем поступила информация об обнаружении на территории «Кристалла» предмета, похожего на снаряд.

Сотрудники двух предприятий были тут же эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают следователи.

В региональном МЧС уточнили, что населению ничего не угрожает.

Напомним, днем 1 июня 2019 года на заводе «Кристалл» прогремели три взрыва. Они были настолько мощные, что разрушили не только строения на территории завода, но и нанесли урон жилым домам, детсадам и магазинам. К счастью, обошлось без погибших. При этом в больнице оказались 116 человек.

Позже врио директора завода Александр Меркин назвал свою версию взрывов. Специалист обвинил во всем дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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