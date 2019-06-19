Следственный комитет по Нижегородской области проводит проверку по факту установки знака «Стоянка запрещена»

После многочисленных публикаций в СМИ о внезапно появившемся дорожном знаке «Стоянка запрещена» Следственный комитет по Нижегородской области организовал доследственную проверку. Об этом рассказали в самом ведомстве.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на площади Свободы в Нижнем Новгороде неожиданно для автомобилистов появился новый дорожный знак «Стоянка запрещена». Чуть позже эвакуатор забрал автомобили, которые были припаркованы еще до появления этого знака.

По закону дорожные знаки устанавливает собственник дороги. В данном случае это муниципальные власти. Сделали они это днем, когда автомобили уже были припаркованы. И машины, которые были оставлены без нарушений, в один момент оказались вне закона.

В УГИДББ по Нижегородской области объяснили, что сотрудник автоинспекции не работал ранее на площади Свободы, а потому никаких подозрений вновь появившийся знак у него не вызвал. А потому, как только он увидел припаркованные автомобили рядом с запрещающим знаком, сразу вызвал эвакуатор.

Однако в ГИБДД по Нижегородской области автомобилистам, чьи автомобили были эвакуированы после установки знака "Стоянка запрещена" на площади Свободы, предложили обжаловать постановление об административном правонарушении. Доказательством их правоты могут стать фотографии, которые сначала были восприняты как мошенничество.