2019-06-19T14:01:57+03:00
Общество

Организаторы Alfa Future People объявили лайн-ап и концепцию фестиваля

Впервые на AFP будут представлены trance, live и deep сцены [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фестиваль AFP пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа. Фото предоставлено организаторами.Фестиваль AFP пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа. Фото предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

Семь сцен планируется установить на фестивале Alfa Future People (18+), который пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа. Об этом стало известно на пресс-конференции 18 июня.

В этом году на фестивале будет семь сцен. Фото предоставлено организаторами.

В этом году на фестивале будет семь сцен. Фото предоставлено организаторами.

По словам организаторов, в 2019 году гостей AFP ждет обширнейшая музыкальная программа: количество сцен увеличится до семи! И каждая отразит отдельное направление в танцевальной музыке.

Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена AFP 2019.

Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена AFP 2019.

Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена AFP 2019.

Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена AFP 2019.

На главной сцене Main Alfa Stage выступят Apashe, Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino и Showtek. Там же пройдут церемонии открытия и закрытия фестиваля.

На сцене Bass Stage авиакомпания S7 Airlines покажет собственное шоу открытия. Оно состоится в первый день фестиваля. В программе: Angerfist, Aphrodite, Borgore, Camo&Krooked, Cesqeaux, Coone, DeltaHeavy и Zardonic.

Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена AFP 2019.

Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена AFP 2019.

Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена AFP 2019.

Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена AFP 2019.

Mujuice и SCSI-9 зажгут на сцене Miller Future Music, которая, к слову, стала одной из самых запоминающихся сцен AFP по версии посетителей и музыкальных критиков.

Впервые на фестивале электронной музыки и высоких технологий будут представлены trance, live и deep сцены. На trance-сцене выступят авторы крупнейших трансхитов десятилетия британец Ashley Wallbridge и американец Sean Tyas, протеже диджея Tiësto голландец Richard Durand, прима вокального транса Christina Novelli, мастера нежного утреннего звучания Super8 & Tab, восходящая звезда австралийской сцены Exis и недавно образованный дуэт Futurecode.

Фестиваль AFP пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа. Фото предоставлено организаторами.

Фестиваль AFP пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа. Фото предоставлено организаторами.

Кстати, на deep-сцене ожидается выступление Ame, Alex Niggemann, а также дуэта Brita Unders. Россию представят DJ List, дуэт Simple Symmetry, а также электронный проект братьев Саши и Сергея Липских.

Live-сцена будет представлена российскими и западными артистами, сочетающими электронное звучание с хип-хопом. Хэдлайнером станет Yung Lean, которым восторгается закрытая американская рэп-тусовка. Компанию ему составят российские музыканты Markul, ThomasMraz, i61.

Фестиваль AFP пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа. Фото предоставлено организаторами.

Фестиваль AFP пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа. Фото предоставлено организаторами.

Хедлайнерами Burn stage станут такие герои андерграунда, как Лауд и Cream Soda. Там же развернется парк аттракционов.

Кроме музыки на AFP будут работать спортивные зоны и лекторий. В зоне спорта будет представлено 15 видов активностей. К футболу и волейболу добавятся street workout, флайборд-шоу, снукболл, альфагравити, а для любителей расслабиться будут организованы сеансы медитации.

В лектории же будут проходить встречи в формате TED Talks. Спикеры расскажут о профессиях будущего, ЗОЖ, современном искусстве и порассуждают о будущем электронной музыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Схема движения трамваев № 6 и 7 изменится в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород вошел в топ-5 городов России для летних пеших прогулок
Три человека обгорели на пожаре в Нижегородской области
Два автомобиля столкнулись на улице Коминтерна: есть пострадавшие
Авиакомпания Ellinair запустила вылеты из Нижнего Новгорода в Салоники
Благоустройство дворов началось в Ленинском районе Нижнего Новгорода
16 проектов познакомят нижегородцев с уникальной историей Сормовского района
Усадьбу Е. В. Веселовской планируется привести в порядок к 800-летию Нижнего Новгорода
Скверу на Театральной площади могут присвоить имя Евгения Евстигнеева
Джо Линн Тернер выступит на семейном мотофестивале в Нижнем Новгороде
«Зеленую волну» из 12 светофоров введут на проспекте Гагарина
Нижегородская область попала в десятку регионов по объемам суточной продажи молока
МЧС предупреждает о грозах и ливнях в ближайшие 1-3 часа 18 июня
Нижегородскин фермеры получат господдержку в рамках нацпроекта в 2019 году
Глеб Никитин: «Регион планирует активно участвовать в разработке новой программы поддержки моногородов»
Нижегородец, застреливший посетителя кафе из охотничьего ружья, предстал перед судом
Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 26 июня
Шестилетняя девочка сломала руку на надувном батуте в Дальнем Константинове
83-летняя женщина погибла на пожаре в Бутурлинском районе 17 июня
10 улиц Нижнего Новгорода будут отремонтированы за ближайшую неделю
Глеб Никитин: «Нижегородская молодежь в очередной раз показала свои лидерские качества и творческий потенциал»
Всероссийские соревнования по регби пройдут в Нижнем Новгороде
16-летняя Даша Кузнецова пропала в Ваде больше недели назад
Восемь дворов будут благоустроены на Тихорецкой улице в 2019 году
Глеб Никитин проверил благоустройство парка «Лебединый рай» в Выксе
В Нижегородской области завершилась посевная кампания
Пропавшая в Нижнем Новгороде 68-летняя Нина Мустафина найдена живой