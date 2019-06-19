Организаторы Alfa Future People объявили лайн-ап и концепцию фестиваля

Семь сцен планируется установить на фестивале Alfa Future People (18+), который пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа. Об этом стало известно на пресс-конференции 18 июня.

В этом году на фестивале будет семь сцен. Фото предоставлено организаторами.

По словам организаторов, в 2019 году гостей AFP ждет обширнейшая музыкальная программа: количество сцен увеличится до семи! И каждая отразит отдельное направление в танцевальной музыке.

Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена AFP 2019.

Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена AFP 2019.

На главной сцене Main Alfa Stage выступят Apashe, Carnage, Don Diablo, Ferry Corsten, Jeffrey Sutorius, Quintino и Showtek. Там же пройдут церемонии открытия и закрытия фестиваля.

На сцене Bass Stage авиакомпания S7 Airlines покажет собственное шоу открытия. Оно состоится в первый день фестиваля. В программе: Angerfist, Aphrodite, Borgore, Camo&Krooked, Cesqeaux, Coone, DeltaHeavy и Zardonic.

Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена AFP 2019.

Организаторы показали, как будет выглядеть главная сцена AFP 2019.

Mujuice и SCSI-9 зажгут на сцене Miller Future Music, которая, к слову, стала одной из самых запоминающихся сцен AFP по версии посетителей и музыкальных критиков.

Впервые на фестивале электронной музыки и высоких технологий будут представлены trance, live и deep сцены. На trance-сцене выступят авторы крупнейших трансхитов десятилетия британец Ashley Wallbridge и американец Sean Tyas, протеже диджея Tiësto голландец Richard Durand, прима вокального транса Christina Novelli, мастера нежного утреннего звучания Super8 & Tab, восходящая звезда австралийской сцены Exis и недавно образованный дуэт Futurecode.

Фестиваль AFP пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа. Фото предоставлено организаторами.

Кстати, на deep-сцене ожидается выступление Ame, Alex Niggemann, а также дуэта Brita Unders. Россию представят DJ List, дуэт Simple Symmetry, а также электронный проект братьев Саши и Сергея Липских.

Live-сцена будет представлена российскими и западными артистами, сочетающими электронное звучание с хип-хопом. Хэдлайнером станет Yung Lean, которым восторгается закрытая американская рэп-тусовка. Компанию ему составят российские музыканты Markul, ThomasMraz, i61.

Фестиваль AFP пройдет в Нижегородской области с 16 по 18 августа. Фото предоставлено организаторами.

Хедлайнерами Burn stage станут такие герои андерграунда, как Лауд и Cream Soda. Там же развернется парк аттракционов.

Кроме музыки на AFP будут работать спортивные зоны и лекторий. В зоне спорта будет представлено 15 видов активностей. К футболу и волейболу добавятся street workout, флайборд-шоу, снукболл, альфагравити, а для любителей расслабиться будут организованы сеансы медитации.

В лектории же будут проходить встречи в формате TED Talks. Спикеры расскажут о профессиях будущего, ЗОЖ, современном искусстве и порассуждают о будущем электронной музыки.