Нижегородцы стали чаще сбивать лосей

Во вторник, 18 июня, в Шаранговском районе Нижегородской области водитель автомобиля «Ауди» А6 столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пострадавший автомобильФото: СОЦСЕТИ

ДТП произошло в 22.09 на четвертом километре автодороги Шаранга – Пестово – Б.Рудка. 28-леиний водитель, с 5-летним водительским стажем, не мог уйти от столкновения и врезался в дикое животное. В результате водитель с переломом основания черепа госпитализирован. Также в больницу попал 25-летний пассажир. У него врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясения головного мозга.

Пострадавший автомобильФото: СОЦСЕТИ

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, случаи столкновения с лосями участились. Только за первую декаду июня было совершено 15 наездов на этих крупных животных.

- Такие ДТП заканчиваются самыми серьезными последствиями, - рассказали в ГИДББ по Нижегородской области. - Лоси – крупные животные, центр тяжести которых находится в основном выше капота легкового автомобиля, и при наезде на животное удар приходится в верхнюю часть автомобиля, в лобовое стекло. В результате, кроме гибели животных и механических повреждений транспортных средств, к сожалению, в автоавариях получают травмы и люди. Так, в начале июня в трех подобных ДТП получили травмы пять водителей и пассажиров транспортных средств.

В основном подобные аварии происходят в темное время суток. По статистике, ДТП произошли на трассах Нижний Новгород – Киров, Москва – Уфа, на территории Краснобаковского, Семеновского, Варнавинского, Дальнеконстантиновского и Кстовского районов.

При этом столкновения происходят рядом с дорожными знаками, которые предупреждают о возможном появлении диких животных.

- Только снижение скорости, особенно в темное время суток, позволит избежать наезда или уменьшить тяжесть последствия такого ДТП, - напоминают сотрудники ГИБДД.

Кроме того, нужно помнить, что столкновение с лосем тоже считается дорожно-транспортным происшествием и, если такой случай произошел, обязательно нужно вызвать сотрудников ДПС для оформления происшествия.