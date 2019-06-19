Виктор Маслов: «Мы можем за три года сделать из ребенка чемпиона России по сквошу»

Директор нижегородской спортивной школы «Горький. Сквош» Виктор Маслов рассказал в проекте «Герои Волги» о том, как в Нижнем Новгороде развивается этот вид спорта.

Директор нижегородской спортивной школы «Горький. Сквош» в программе «Герои Волги».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Сквош - достаточно молодой для России вид спорта. Пока еще не олимпийский, но, насколько мне известно, сейчас обсуждается этот вопрос. Есть такая тема?

- Да, такая тема есть, но в ближайшие Олимпийские игры сквош, к сожалению, не включили.

- Вне всякого сомнения, сквош этого заслуживает. Вы создали в Нижнем Новгороде специальную школу. Это было в 2011 году?

- В 2011 году появились первые корты в спорткомплексе «Динамо». Это были достаточно примитивные корты из гипсокартона, которые не отвечали никаким требованиям. С течением времени мы пришли к тому, что невозможно добиваться выдающихся результатов без оборудования. Поэтому в 2015-2016 годах провели полную реконструкцию при поддержке руководства «Динамо». И сейчас у нас в распоряжении пять кортов, которые оборудованы по самому последнему стандарту.

- На сегодняшний день в школе «Горький. Сквош» тренируются три человека из топ-10 Европы и чемпионка России. Так?

- Не просто топ-10, а номер один в женской категории до 18 лет, номер два в категории «мальчики до 13» и номер 10 в той же категории. И Алеся Алешина, которая в этом году стала чемпионкой России.

- Странно, что богатые Москва или Санкт-Петербург не переманили этих спортсменов. Пытаются это сделать? И как вы их удерживаете?

- Конечно, пытаются. Потому что иметь в своем клубе спортсмена статуса чемпиона России - это большое достижение. Мы ставим все условия, чтобы дети развивались, таких условий ни в одном российском клубе, кроме нашего, нет.

- Сквош - недешевый вид спорта. Это сложная история: и экипировка, и оборудование, и корты дорогие. На чем держитесь? Кто помогает?

- В данный момент в большей степени все держится на энтузиазме. Спонсоров нет, все лежит на плечах родителей, их желании достичь результатов.

- Воспитание спортсменов занимает не год, на это уходят пятилетия, десятилетия. В сквоше карьера ведь может длиться довольно долго. Скажите, пожалуйста, сколько длится цикл от входа ребенка в вашу школу до момента, пока он станет первой ракеткой России? От чего это зависит?

- Если ребенок предрасположен к спорту, и у него хорошие физические данные, то, думаю, за два-три года мы можем привести его к пьедесталу. У нас отработана методика тренировок.

- Сколько длится тренировка?

- Каждый хочет получить от спорта свое: для кого-то это просто увлечение и хорошая компания, любимый тренер, а у кого-то есть амбиции. Чтобы они реализовались, нужны три составляющие: хороший тренер, желание ребенка и желание родителей. Если одного из этих параметров нет, ничего не получится. И дети делятся на тех, кто занимается этим просто как физкультурой или хобби, и тех, кто хочет слышать гимн России и стоять на пьедестале.

- Тренерский состав - это всегда сложно. Любой хороший педагог, особенно спортивный, - это штучный товар. А особенно в сквоше. Где вы берете тренеров?

- Мы их воспитываем. Они ездят на соревнования, смотрят. Приглашаем иностранных экспертов. Осенью у нас неделю работал Ронни Влассакс - тренер сборной Голландии и Бельгии. Сейчас приехал тренер сборной Колумбии. Они приезжают с мастер-классами, работают с детьми и параллельно обучают тренеров.

- Оказалось, что лидерами в мировом сквоше являются не представители азиатских стран, а египетские спортсмены. С чем это связано?

- Сквош пришел в Египет из Англии. В мире сейчас две сильные школы: как раз английская и египетская. Там немного разные акценты. Если английская больше направлена на физическую подготовку, то египтяне играют очень хитро и непредсказуемо. В одном Каире только тысяча кортов. Для примера, у нас в России порядка 100. Там сумасшедшее количество детей задействованы в этом виде спорта.

- Если говорить о мере поддержки государства, то спорт вниманием не обделен. Но это олимпийские виды, а у вас он пока не олимпийский. И, наверное, тяжело заручиться поддержкой государства, получить финансирование из бюджетов. От чего это зависит? От людей, которые принимают решение о финансировании? Или от пиара и моды?

- Трудно ответить на этот вопрос. Нам бы хотелось, чтобы поддержки было больше. Я считаю, что наши дела говорят сами за себя: у нас есть чемпионка России, мы в европейском топе. На нас обращают внимание, это приятно. Но, если бы была финансовая поддержка, было бы гораздо приятнее.

- Нижний Новгород - спортивный город. Согласны с этим?

- Я считаю, что за последние пять лет было сделано очень многое для того, чтобы спорт пошел в массы. Если два-три года назад я выходил на набережную и не видел там ни одного человека, то сейчас бегают толпы людей, катаются на роликах, велосипедах. Положительная тенденция есть.

- Когда вы начинаете работать с детьми, в приоритете задача вырастить чемпиона. Но существуют же и маленькие задачи. Сейчас это еще и отвлечение от компьютеров, вредных привычек. Насколько для вас важна такая идеология? И как она работает в вашей школе?

- Надо сказать, что наша школа - единственная в России, которая специализируется на детях. Почему все самые сильные ученики у нас? Потому что, в первую очередь, все лучшее время мы отдаем детям, и только в остальные часы занимаются взрослые. В Москве и Питере наоборот. Детям - по остаточному принципу: если корт не занят, можно прийти позаниматься. У нас сейчас 150 человек, мы можем тренировать 300.

- Как к вам попасть? Как записаться?

- Любым удобным способом. Мы открыты со всех сторон: и соцсети, и телефон, и сайт. Можно просто прийти, посмотреть и записаться.

- Вы сказали, что дети в основе. А взрослый человек - 16, 17, 20 лет? У него есть шанс начать заниматься и добиться результатов? Или поздновато?

- Думаю, есть самородки, которые могут добиться результатов, если у них есть какая-нибудь спортивная база за плечами. И такие примеры в России есть. Мы берем детей с трех лет: чем раньше ребенок придет, тем лучше.