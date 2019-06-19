2019-06-19T11:17:10+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде найден второй похититель 6-летнего мальчика

Двое мужчин выкрали ребенка из социально-реабилитационного центра
Юлия ДАНЧЕНКО
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Найден второй похититель 6-летнего мальчикаНайден второй похититель 6-летнего мальчикаФото: архив КП
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Во вторник, 18 июня, следователями Следственного комитета Нижегородской области совместно с оперативными сотрудниками полиции был задержан второй соучастник похищения 6-летнего Влада Сидорова. Им оказался 25-летний нелегал из Узбекистана. Об этом сообщает СУСК по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 12 июня 2019 года 24-летний мужчина, находясь около социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, расположенного Канавинском районе Нижнего Новгорода, выманил 6-летнего мальчика с территории центра. Затем оба подельника совместно с ребенком скрылись в неизвестном направлении.

Как установили следователи Следственного комитета, мальчик постоянно просил похитителей отвезти его в реабилитационный центр или к матери.

Ранее сообщалось, что первым похитителем мог оказаться биологический отец ребенка. Однако следователи эту версию опровергли.

- Подозреваемый и мальчик были знакомы, это точно. А кем именно они друг другу приходилось, пока устанавливается, показания расходятся, - уточнили «Комсомолке» в Следственном комитете.

Напомним, ребенок пропал 12 июня. Его поисками занималась не только полиция и следователи, но и волонтеры. И уже на следующий день он был найден и возвращен в реабилитационный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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