«Требуют деньги за лечение»: Какие права есть у нижегородцев, которые выезжают в другой регион

Летом, в сезон отпусков, многие нижегородцы уезжают отдыхать в другие регионы России. Собирая чемоданы, мало кто думает о том, что за столь короткое время может заболеть и уже тем более ему может понадобиться медицинская помощь. Но произойти может все, что угодно, а потому лучше заранее подготовиться и взять с собой медицинский полис, который в случае необходимости спасет вас от лишних трат.

- Полис ОМС действителен не только в Нижегородской области, но и на всей территории России, — говорит директор Территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Малышева. – Он гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Если же в государственном медицинском учреждении другого региона при предъявлении медицинского полиса с вас требуют деньги, сразу же обращайтесь в администрацию учреждения. Если ваша жалоба не помогла, то обратитесь к страховому представителю страховой медицинской организации, которая выдала вам полис ОМС, или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования того региона, в котором вы находитесь. Но если вы забыли полис дома, то за все услуги врачей вам придется платить.

Однако если ваша жизнь находится под угрозой, то вся медицинская помощь должна быть оказана немедленно и бесплатно даже без полиса ОМС.

- Что касается медицинской помощи по экстренным показаниям, когда есть угроза жизни человеку, то она должна оказываться без предъявления полиса, вне очереди и независимо от прикрепления пациента к той или иной медицинской организации. Отсутствие на руках полиса и паспорта не является причиной отказа в экстренной медицинской помощи, - напомнила Светлана Малышева.

ВАЖНО

По всем вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи по полису ОМС, можно обратиться в ТФОМС Нижегородской области по телефону контакт-центра: 8-800-333-71-93. Звонки по России бесплатны и принимаются круглосуточно.