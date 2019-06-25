2019-06-25T15:17:13+03:00
Происшествия

Суд заключил под стражу жителя Выксы, зарубившего топором бывшую жену и ее родителей

Он пробудет под арестом в течение двух месяцев
Валерия ГРОМОВА
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Фото: СУ СКР по Нижегородской областиФото: СУ СКР по Нижегородской области
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Выксунский городской заключил под стражу 38-летнего местного жителя, который несколько дней назад зарубил топором свою бывшую жену и ее родителей.

Ходатайство прокурора было удовлетворено. Обвиняемый пробудет под стражей два месяца. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Напомним, чудовищное убийство произошло в Выксе в ночь с 20 на 21 июня. 38-летний Александр Дроздов ударил топором 41-летнюю бывшую жену, ее 70-летнюю мать и 68-летнего отца. Все трое погибли на месте от полученных ранений. Сразу после этого сам подозреваемый скрылся в неизвестном направлении. Его удалось задержать лишь на следующий день.

На днях «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» разыскала знакомых подозреваемого и выяснила, за что он убил бывших родственников, а также выяснила, какие отношения у него были с коллегами на заводе, где он работал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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