2019-06-18T15:50:49+03:00
Общество

Благоустройство сквера имени 1905 года в Нижнем Новгороде предстоит завершить в августе

Там должны сделать дорожки и газоны, а также высадить деревья с кустарниками
Анастасия НАЗАРОВА
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У нового подрядчика всего два месяца на благоустройство сквера.У нового подрядчика всего два месяца на благоустройство сквера.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Рабочие приступили к благоустройству сквера имени 1905 года рядом с площадью Свободы в Нижнем Новгороде. Ход работ проинспектировал заместитель мэра Виктор Сдобняков, передает пресс-служба муниципалитета.

По словам чиновника, в сквере должны сделать дорожки и газоны, а также высадить деревья с кустарниками. Причем перед новым подрядчиком стоит двойная задача: доделать то, что не успел его предшественник, и выполнить вторую очередь благоустройства.

- В 2018 году администрация района в качестве заказчика применила к подрядчику штрафные санкции. Сумма составила более миллиона рублей. Кроме того, в течение пяти лет будет действовать гарантия на все выполненные ими работы и материалы, - отметил Сдобняков.

Новым подрядчиком стало ООО «Вымпелоптторг». У него всего два месяца на благоустройство сквера.

- Постараемся за 60 дней сквер сделать комфортным, чтобы жители Нижнего Новгорода получали удовольствие, гуляя здесь, - заверил главный инженер компании Евгений Новожилов.

Напомним, благоустройство сквера началось с настоящего скандала. Жители возмутились массовой вырубкой деревьев, они испугались, что от красивого места останется одно лишь название.

Согласно концепции, в сквере 1905 года должны быть убраны тополя, которые росли со стороны площади Свободы, а также несколько берез и американского клена, которые расположены в разных частях сквера. Всего 54 дерева. Однако градозащитники были не согласны со столь немногочисленным озеленением и обратились в администрацию. К счастью, их доводы были услышаны, и чиновники согласились увеличить количество компенсируемых деревьев.

12 октября 2018 года появилась информация, что в городе будет строиться новая ветка метро, благодаря которой появятся еще две станции: «Оперный театр» и «Площадь Сенная». Согласно проекту, вторая станция будет располагаться именно в сквере 1905 года.

КСТАТИ

Общественные пространства, которые благоустроют в 2019 году:

Автозаводский район:

1. Сквер № 1 по ул. Прыгунова (от ул. Смирнова до ул. Лескова) - 2 очередь

2. Парк культуры и отдыха Автозаводского района (игровой комплекс)

Канавинский район:

1. Сквер «Канавинский» по Московскому шоссе - 1 очередь

Ленинский район:

1. Парк «Дубки» (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя) - 2 очередь

2. Пляж на берегу затона имени 25 лет Октября

Московский район:

1. Бульвар Авиастроителей - 1 очередь

2. Сквер имени Грабина - 2 очередь

Нижегородский район:

1. Сквер имени 1905 года - 2 очередь

2. Парк имени Кулибина (игровой комплекс)

3. Зона отдыха на берегу Гребного канала

Приокский район:

1. Территория Щелковского хутора (ближайший дом - № 32, Анкудиновское шоссе) - 2 очередь

2. Игровой комплекс на ул. Сурикова, за домами 6 и 10

Советский район:

1. Пляжные зоны на Втором и Третьем озерах Щелоковского хутора - 2 очередь

2. Парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина - 1 очередь

Сормовский район:

1. Парк «Светлоярский» - 1 очередь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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