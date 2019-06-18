«Человек с большой буквы»: Поклонники поздравили Ирину Пегову с днем рождения

Известная актриса театра и кино Ирина Пегова отмечает день рождения. Во вторник, 18 июня, звезде исполнился 41 год. По этому случаю она опубликовала в своем Инстаграме парочку пляжных снимком, однако подписи к ним делать не стала.

pegovairina Ирине Пеговой исполнился 41 год

Тем временем поклонники завалили любимую артистку пожеланиями и комплиментами. В основном все желают любви, счастья и оставаться такой же позитивной.

lyapina_valentina У моей любимой дважды киномамы сегодня день рождения!

- Продолжайте цвести, источать хорошее настроение, заражать окружающих улыбкой, - написала kolomoets_anastasya.

- Вы такая красивая, позитивная, жизнерадостная. Безмерно талантливая! Радуйте нас своим присутствием в этом мире, - добавила olgagrushchak.

irinapegova.unofficial Любимая наша актриса, с днем рождения!!!

- Землячка, с днем рождения! Здоровья, здоровья и много лет счастливой жизни, - присоединилась к поздравлениям miss_y01.

- Желаю женского счастья, огромной любви и достойного спутника по жизни. Пусть дочка радует. И пусть вас окружают такие же солнечные люди, как вы. И прекрасных вам ролей, - elis_marelis.

pegovairina В день рождения актриса выложила фотографии с пляжа.

Отдельный пост имениннице посвятила юная актриса Валентина Ляпина.

- У моей любимой, неповторимой дважды киномамы сегодня день рождения. Ирина - это человек, который очень тонко чувствует другого, который может вовремя дать тебе нужный совет. А главное - это человек с большой буквы! - поздравила Валентина.