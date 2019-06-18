2019-06-18T14:20:03+03:00
Звезды

«Человек с большой буквы»: Поклонники поздравили Ирину Пегову с днем рождения

Звезде фильма «СуперБобровы» исполнился 41 год [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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18 июня 2019 года актрисе исполнился 41 год.18 июня 2019 года актрисе исполнился 41 год.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известная актриса театра и кино Ирина Пегова отмечает день рождения. Во вторник, 18 июня, звезде исполнился 41 год. По этому случаю она опубликовала в своем Инстаграме парочку пляжных снимком, однако подписи к ним делать не стала.

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Ирине Пеговой исполнился 41 год
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Тем временем поклонники завалили любимую артистку пожеланиями и комплиментами. В основном все желают любви, счастья и оставаться такой же позитивной.

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У моей любимой дважды киномамы сегодня день рождения!
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- Продолжайте цвести, источать хорошее настроение, заражать окружающих улыбкой, - написала kolomoets_anastasya.

- Вы такая красивая, позитивная, жизнерадостная. Безмерно талантливая! Радуйте нас своим присутствием в этом мире, - добавила olgagrushchak.

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Любимая наша актриса, с днем рождения!!!
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- Землячка, с днем рождения! Здоровья, здоровья и много лет счастливой жизни, - присоединилась к поздравлениям miss_y01.

- Желаю женского счастья, огромной любви и достойного спутника по жизни. Пусть дочка радует. И пусть вас окружают такие же солнечные люди, как вы. И прекрасных вам ролей, - elis_marelis.

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В день рождения актриса выложила фотографии с пляжа.
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Отдельный пост имениннице посвятила юная актриса Валентина Ляпина.

- У моей любимой, неповторимой дважды киномамы сегодня день рождения. Ирина - это человек, который очень тонко чувствует другого, который может вовремя дать тебе нужный совет. А главное - это человек с большой буквы! - поздравила Валентина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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