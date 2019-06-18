«Человек с большой буквы»: Поклонники поздравили Ирину Пегову с днем рождения
Известная актриса театра и кино Ирина Пегова отмечает день рождения. Во вторник, 18 июня, звезде исполнился 41 год. По этому случаю она опубликовала в своем Инстаграме парочку пляжных снимком, однако подписи к ним делать не стала.
Тем временем поклонники завалили любимую артистку пожеланиями и комплиментами. В основном все желают любви, счастья и оставаться такой же позитивной.
- Продолжайте цвести, источать хорошее настроение, заражать окружающих улыбкой, - написала kolomoets_anastasya.
- Вы такая красивая, позитивная, жизнерадостная. Безмерно талантливая! Радуйте нас своим присутствием в этом мире, - добавила olgagrushchak.
- Землячка, с днем рождения! Здоровья, здоровья и много лет счастливой жизни, - присоединилась к поздравлениям miss_y01.
- Желаю женского счастья, огромной любви и достойного спутника по жизни. Пусть дочка радует. И пусть вас окружают такие же солнечные люди, как вы. И прекрасных вам ролей, - elis_marelis.
Отдельный пост имениннице посвятила юная актриса Валентина Ляпина.
- У моей любимой, неповторимой дважды киномамы сегодня день рождения. Ирина - это человек, который очень тонко чувствует другого, который может вовремя дать тебе нужный совет. А главное - это человек с большой буквы! - поздравила Валентина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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