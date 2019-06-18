2019-06-18T13:13:28+03:00
Общество

Мемориальный ботанический сад откроется на территории нижегородского крематория

Раз в день там будет звучать специально созданная композиция - современный аналог молитвы [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Проект «Сад имени» создан художниками Артемом Филатовым и Алексеем Корси.Проект «Сад имени» создан художниками Артемом Филатовым и Алексеем Корси.
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Общественный мемориальный комплекс откроется на территории частного крематория в Сормовском районе Нижнего Новгорода 6 июля. Проект «Сад имени» создан художниками Артемом Филатовым и Алексеем Корси в рамках программы «Сормово - культурный район», сообщает пресс-служба ГЦСИ «Арсенал».

«Сад имени» задуман как функционирующий ботанический сад.

«Сад имени» задуман как функционирующий ботанический сад.

Проект касается одной из основ человеческого существования - страха смерти. А, как известно, чтобы избавиться от фобии, нужно сблизиться с предметом страха. Отталкиваясь от эволюции отношения к смерти в разные эпохи, авторы создают пространство, предполагающее новый тип отношения к тематике возвышенного. Эта тематика трактуется ими в качестве символического бессмертия.

Проект касается одной из основ человеческого существования - страха смерти.

Проект касается одной из основ человеческого существования - страха смерти.

«Сад имени» задуман как функционирующий ботанический сад. На сайте проекта пользователь сможет зарегистрировать имя ушедшего близкого в виртуальной базе сада и символическим посвятить ему или ей растение, с которым ассоциируется покойный. Лишенный эпитафий «Сад имени» станет территорией виртуальной памяти, размывающей границы телесности в постматериальном мире, отмечают его создатели.

Кроме того, раз в день в саду будет звучать специально созданная композиция - современный аналог молитвы. Ее текст состоит из перечисления латинских названий всех внешних частей тела человека и его внутренних органов.

- Такая молитва работает в унисон с актом кремации, составляя с ним новый тип светского ритуала, - отмечают создатели проекта.

Ожидается, что по саду будут водить экскурсии. Также запланированы лекции и встречи с художниками. А для удобства гостей будут организованы автобусные маршруты от центра Нижнего Новгорода к крематорию в Сормове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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