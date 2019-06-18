Татьяна Скоробогатова: «В обществе появился запрос на общение с чиновниками»

Председатель Молодежного парламента при ЗСНО, член Совета по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области в программе «Герои Волги» рассказала о своем отношении к прошедшим праймериз «Единой России», о работе на избирательном округе №9 в Ленинском районе и о том, какую ценность для депутата имеет опыт общественной работы

Председатель Молодежного парламента при ЗСНО рассказала о работе на избирательном округе №9 в Ленинском районе.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Первый вопрос, который я традиционно задаю участникам недавних праймериз «Единой России» по довыборам в нижегородскую гордумы, как вы оцениваете полученный опыт? С какими чувствами вы прошли этот этап? Очевидно, у вас есть повод для гордости - вы победили и получили право представлять партию в избирательном округе №9 в Ленинском районе.

- Формат предварительного голосования внутри партии хорош тем, что оно открытое, и дает равные возможности заявить о себе как уже состоявшимся политикам, так и молодежи. Важно лишь то, насколько качественную программу подготовил кандидат и сумел ли он отстоять свои позиции в ходе дебатов, итоги которых, что важно, оценивают жители. Что касается меня, я действительно постаралась подготовиться к этому событию по максимуму. До праймериз у меня состоялись более 50 встреч с избирателями.

- Сколько всего было участников встреч?

- Порядка 300 человек, при этом все встречи получились разноплановыми. Должна сказать, что я почувствовала поддержку с их стороны, и мне очень приятно, что в молодых политиках избиратели тоже видят потенциал.

- Тем не менее вам, вероятно, пришлось услышать и немало жалоб: традиционно Ленинский район не принято считать благополучным. Какие есть проблемы и над чем необходимо работать в первую очередь?

- Как я уже сказала, встречи получились достаточно разноплановыми. У каждой группы жителей свои трудности. Кому-то достаточно просто привезти землю в палисадник, где-то просят поставить установить во дворах детские площадки и лавочки. Молодежь просит отремонтировать спортивную площадку возле дома №7 на переулке Райниса. Площадка большая и действительно интересная, но, к сожалению, сейчас содержится не лучшим образом. При этом инициативная группа ребят обратилась не с требованием о помощи, как это бывает, а именно с просьбой - сами они тоже намерены принять посильное участие в ее восстановлении.

- Вы пообещали им решить эту проблему?

- Я работаю над ней, но давать каких-то обещаний пока, разумеется, не могу. Мне вообще кажется неправильным обещать то, что я не смогу выполнить уже завтра.

Председатель Молодежного парламента при ЗСНО рассказала о работе на избирательном округе №9 в Ленинском районе.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- В современной политике честность становится главным оружием, что, скорее, радует. Тем не менее вернемся к проблемам Ленинского района, участвовать в решении которых вам, возможно, придется. Я уже говорил, что, на мой взгляд, существует определенный пул проблемных сфер, общий для всего Нижнего Новгорода: это медицина, благоустройство и ЖКХ. Понятно, что далеко не все вопросы решаются на муниципальном уровне, но продвигать важные местные инициативы и продавливать выделение на них бюджетных средств - это как раз то, чем должен заниматься депутат. Соответственно, успех депутата определяется во многом его способностью входить в высокие кабинеты, где распределяются финансы. Вы обладаете таким ресурсом?

- Поскольку я уже достаточно длительное время занимаюсь общественной деятельностью, у меня, конечно же, есть, определенный опыт взаимодействия с федеральными органами власти. Я активно работала с депутатским корпусом Госдумы, будучи помощницей Марата Сафина, и работаю с депутатами нижегородского Заксобрания сейчас как председатель Молодежного совета при ЗСНО.

- Самое главное, чтобы вас узнавали.

- Мне хочется быть уверенной в том, что нас, депутатов Нижнего Новгорода, будут не только узнавать, но и слышать.

- Вы сейчас также входите в областной Совет по делам молодежи. Существует мнение, с которым я согласен, что сейчас у подростков и молодых людей полностью поменялся вектор развития, что связано с наступлением цифровой эпохи, в которой правят интернет и гаджеты. Я также согласен с тем, что наша задача как взрослых по-прежнему состоит в том, чтобы направлять их, балансировать и стабилизировать. Что конкретно сегодня могут делать молодежные парламент и совет?

- Прежде всего, нужно понимать, что работа областного Совета по делам молодежи не ограничивается Нижним Новгородом. Во всех районах области молодые люди одинаково нуждаются в том, чтобы им помогли найти цель в жизни. Понятно, что в большом городе возможностей больше, и проблема оттока населения из районов очевидно будет стоять какое-то время, но мы хотим, чтобы большая часть молодых людей пробовала реализовать себя в своем родном районе и помогала ему развиваться. Но для этого необходимы конкретные действия: дополнительное образование и помощь в трудоустройстве. Чтобы люди не уезжали из малых городов, они должны чувствовать там свою нужность. Молодежный парламент при ЗСНО как раз был создан для того, чтобы более активно вовлекать общественность в процесс управления муниципалитетами. Мы как раз та площадка, куда жители могут прийти со своими нормотворческими инициативами и быть уверенными в том, что их предложения не останутся без внимания депутатов.

- Я помню, что по инициативе Молодежного парламент в ЗСНО прошел проект закона «Об общественном контроле», который затем был принят в 2015 году. Поскольку именно вы являетесь его главным автором, будет уместно спросить, что это за общественный контроль и зачем он нужен?

- Концепцию законопроекта мы разработали еще в 2013 году, при этом действующие законодательство также обязывает нас вносить законопроекты от имени жителей Нижегородской области, а для этого необходимо собрать не менее 2200 подписей. Но мы это сделали и в итоге собрали 3500.

- Что на практике этот закон дал жителям?

- Этот закон позволяет любому позволяет общественный совет, который в свою очередь имеет определенные полномочию по контролю за работой правительства, в том числе за расходованием бюджетных средств.

- Вы хороший человек с активной жизненной позицией, но, как мне кажется, слишком оптимистично оцениваете степень инициативности граждан. Яркий пример тому - все недовольны работой ДУКов, но очень немногие доходят до этапа создания собственного ТСЖ, которое очевидно является более надежной формой накопления взносов за капремонт и более прозрачной системой управления в целом. Что им мешает?

- Мне кажется, одной из причин остается низкая информированность населения о реальных плюсах и минусах той или иной схемы управления. По опыту встреч с избирателями, могу сказать, что очень часто вопросы отпадают после подробной разъяснительной работы. Другой дело, что такие встречи должны проводиться регулярно. Запрос в обществе на это, безусловно, есть.