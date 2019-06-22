Подозреваемый в убийстве трех человек в Выксе задержан

Сотрудникам полиции удалось поймать 38-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве трех человек. Об этом сообщили в Следственном комитете Нижегородской области.

В пятницу, поздно вечером на территории поселка Виля Выксунского района Нижегородской области в ходе розыскных мероприятий сотрудниками ППСП МО МВД России «Павловский» было установлено местонахождение мужчины. После чего подозреваемый был задержан.

По версии следствия, в ночь на 21 июня 2019 года мужчина зарубил топором бывшую 41-летнюю жену и ее родителей: 70-летнюю женщину и 68-летнего мужчину.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи СК. Также следователем будет направлено в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» разыскала знакомых подозреваемого и выяснила, за что он убил бывших родственников, а также выяснила, какие отношения у него были с коллегами на заводе, где он работал.