«Меня называют хайпожоркой»: Нижегородская «училка» рассказала, сколько заработала на безграмотных телеведущих

Автор YouTube-канала «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман стала героиней нового выпуска программы «Сегодня вечером» на Первом канале, который вышел в эфир 16 июня. Программа была посвящена обычным россиянам, преуспевшим в социальных сетях.

Сегодня вечером. Миллионеры из Instagram.Правда ли, что в инстаграме уже зарабатывают миллионы?

Как только нижегородка появилась в студии, ведущая Юлия Меньшова призналась, что говорить в присутствии учительницы русского языка ей будет страшно.

- Татьяна занимается тем, что разбирает ошибки телеведущих и блогеров, со страшной силой хейтит их, - заявила телезвезда. - Как вы дошли до жизни такой? Почему решили разбирать ошибки в «Ютубе»?

Ведущая Юлия Меньшова также попадалась под горячую руку "училки".Фото: скрин с видео

«Училка» рассказала, что до того, как завести видеоблог, постоянно разговаривала с телевизором, как герой некогда популярного передачи «Наша Раша». А потом решила, что нужно выходить с этими разговорами в люди, то есть в соцсети. Сначала появился канал на YouTube, а затем и страничка в Инстаграме.

- После того, как блог выстрелил, я решила продолжать эту историю в Инстаграме, потому что эта площадка дает больше возможностей, - пояснила Татьяна Гартман. - Там я делаю акценты на более интересные вещи, связанные с русским языком. Например, знаете, какое самое длинное русское слово? Те, что с приставками «пра» и «поза». Они позволяют делать слова бесконечно длинными.

Нижегородскую учительницу Татьяну Гартман показали по Первому каналу.Фото: скрин с видео

Телеведущая поинтересовалась, удается ли блогеру, у которого около 25 тысяч подписчиков, как-то зарабатывать на разборе ошибок медийных людей. Та ответила, что очень бы хотелось, да не больно выходит.

- Надеюсь, что начну зарабатывать на этом хоть какие-то деньги, - грустно улыбнулась нижегородка. - Могу сказать, что уже накопилось около 130 долларов, которые я успешно получила. Наличными вышло где-то 8124 рубля за восемь месяцев.

Услышав эту скромную сумму Меньшова заявила: «Неплохо». А после спросила блогера, знает ли она, что такое «хайп».

- Да. Меня постоянно называют хайпожоркой, - рассмеялась «училка».