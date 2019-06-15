2019-06-15T20:25:53+03:00
Происшествия

«Все до единого скорбят»: В Заволжье похоронили семейную пару, которую насмерть сбила машина в Турции

18 июля Анна и Андрей Балакины собирались отмечать 16-ю годовщину свадьбы [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Анне было 37 лет, Андрею 39.Анне было 37 лет, Андрею 39.Фото: СОЦСЕТИ
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Жители Заволжья попрощались с супружеской парой, которую насмерть сбила машина в турецкой Аланье. Похороны 37-летней Анны и 39-летнего Андрея Балакиных состоялись 14 июня, сообщается в соцсетях.

Анна и Андрей Балакины были сбиты насмерть водителем на трассе в Алании. Фото: СОЦСЕТИ

Анна и Андрей Балакины были сбиты насмерть водителем на трассе в Алании.Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» писала, что в момент гибели Балакиных их 15-летняя дочь находилась в отеле. Сразу после трагической новости родная сестра Анны Юлия Траханова сообщила, что с девочкой находятся друзья семьи.

- Анютка и Андрей, как же так… Мы не верим. Это сон, - написала Юлия на своей странице «ВКонтакте». - Я ждала сегодня от тебя ответа, но ты мне так ничего и не написала. Наши роднульки. Вечная память.

Похороны Балакиных состоялись 14 июня. Фото: СОЦСЕТИ

Похороны Балакиных состоялись 14 июня.Фото: СОЦСЕТИ

А в день похорон друг семьи Балакиных Юлия Рожко рассказала, что 18 июля погибшие собирались отмечать очередную годовщину свадьбы.

- Сорок дней на их шестнадцатую годовщину. Мурашки по коже. Очень больно, - не верит в произошедшее Юлия.

Другие знакомые и друзья Балакиных также не могут смириться с невосполнимой утратой.

- Не могу поверить, что больше не увижу дорогих сердцу людей, - добавила Ирина Булатова.

- Как же так, брат… Аня..? - горюет Юрий Овечкин.

18 июля Анна и Андрей собирались отмечать 16-ю годовщину свадьбы. Фото: СОЦСЕТИ

18 июля Анна и Андрей собирались отмечать 16-ю годовщину свадьбы.Фото: СОЦСЕТИ

Слова соболезнования пишут и совершенно посторонние люди, которые не в силах оставаться в стороне от случившегося.

- В голове никак не укладывается. Трудно поверить. Родные и близким сил все это выдержать, - написала в соцсетях Лариса Бурнаева.

- Весь город как один человек… Все до единого скорбят и сопереживают семье погибших. Земля пухом, ребята. Доченьке Алине и семье огромных сил, чтобы справиться со страшной болью, - пожелала Елена Кривова-Пушкова.

18 июля Анна и Андрей собирались отмечать 16-ю годовщину свадьбы. Фото: СОЦСЕТИ

18 июля Анна и Андрей собирались отмечать 16-ю годовщину свадьбы.Фото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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