«Чтоб она у тебя сгорела!»: Появилось видео с нижегородкой, которая решила прокатиться на машине по Большой Покровской улице

Страшный скандал произошел на пешеходной улице в центре Нижнего Новгорода 12 июня. В разгар празднования Дня России нижегородка на своем маленьком «Пежо» въехала в толпу, но пешеходы не дали ей добраться до дома. Спустя несколько дней в соцсетях появилось видео с места событий, снятое очевидцем Дмитрием Гариным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/714879" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Новгороде женщина въехала в толпу на пешеходной улице.Видео: https://vk.com/bezcenznn

- Объясняю, молодой человек. Нас остановили гаишники и сказали: «До дома можете проехать», - пытается оправдаться нижегородка, но ее тут же перебивает автор видео.

- А вы знаете, что здесь вообще ездить нельзя? - спрашивает Дмитрий.

Однако ответ на камеру мобильного телефона не снимает. А вот новые кадры. На них - толпа, окружившая горе-водителя, которая что-то очень эмоционально рассказывает сотрудникам правоохранительных органов. В это время Дмитрий выкрикивает: «Чтоб она у тебя сгорела, тварь. Что ты глазами хлопаешь?»

Затем из машины выходит пассажир и протягивает полицейскому паспорт, после чего возвращается в авто.

Посмотрев это видео, общественность вновь принялась живо обсуждать инцидент трехдневной давности. Большинство сошлось во мнении, что водитель получила по заслугам.

- Я был очевидцем этого. Реально дама страдает слабоумием, - написал Антон Пушков.

- Хорошо, что бравые подвыпившие ребята вообще эту тарантайку на бок не опрокинули. А дамочке урок, - добавила Екатерина Родионова.

- Все правильно сделали. Остановили нарушителя, который мог причинить вред здоровью окружающих, - прокомментировал Роман Мальчиков.

Напомним, что за свою выходку водителю придется оплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

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