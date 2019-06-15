Глеб Никитин: «В 2019 в Нижегородской области планируется создать шесть скейт-парков»

Шесть скейт-парков появится в Нижегородской области до конца года. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил после церемонии открытия скейт-парка в рамках фестиваля «Арт-Овраг» в Выксе 15 июня, передает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Кирилл Мартынов

По словам главы региона, удалось договориться с президентом федерации скейтбординга России Ильей Вдовиным о развитии этого вида спорта на нижегородской земле.

- Уже в этом году выпущено постановление о порядке предоставления межбюджетных трансфертов на устройство скейт-парков в регионе. Мы будем выделять муниципалитетам ресурсы на то, чтобы они создавали скейт-парки. В этом году их будет шесть. Проект по созданию площадки в Выксе удалось реализовать в кратчайшие сроки с помощью ВМЗ и ОМК, - подчеркнул Никитин.

Фото: Кирилл Мартынов

Претендовать на финансовую поддержку в создании скейт-парка могут муниципальные образования, где проживает более 80 тысяч человек. Если средства не будут реализованы до 1 января, их придется вернуть в казну.

Фото: Кирилл Мартынов

Отмечается, что в 2019 году такие площадки должны появиться в Арзамасе, Дзержинске, Нижнем Новгороде и Кстовском районе. В общей сложности на эти цели будет выделено 30 млн рублей.

Фото: Кирилл Мартынов

Напомним, проект «Спорт - норма жизни» подразумевает выделение региону в ближайшие три года субсидии федерального бюджета - около 1 млрд рублей. В 2019 году в рамках национального проекта будет выделено более 136 млн (деньги пойдут на установку 15 площадок для ворк-аута и создание ФОКа в одном из районов).