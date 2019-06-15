2019-06-15T15:18:36+03:00
Общество

Глеб Никитин открыл фестиваль «Золотая хохлома» в Семенове

Губернатор осмотрел выставку народных промыслов и расписался в деревянной книге мастерства [фото]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Фото: Александр ВоложанинФото: Александр Воложанин
Изменить размер текста:

Фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» открылся в Семенове 15 июня. Как сообщает пресс-служба облправительства, первым делом губернатор Глеб Никитин осмотрел выставку, а после расписался в деревянной книге мастерства - летописи, в которую на протяжении следующих ста лет планируется вносить новые записи.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Гигантская книга стала символом фестиваля 2019 года, поскольку именно в этом году исполняется 360 лет со дня первого упоминания в летописи изделий с хохломской росписью.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

- Мне кажется, это очень символично, что в первые дни обратного отсчета празднования 800-летия Нижнего Новгорода открывается эта летопись. Думаю, события, которые связаны с юбилеем, тоже найдут отображение в этой летописи, ведь юбилей города является праздником всего региона и страны, - отметил глава региона и добавил, что уже сейчас обсуждается план проведения фестиваля в 2020 году.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Торжественная церемония открытия «Золотой хохломы» прошла на главной площади Семенова при участии победительницы региональных этапов и финалов конкурса «Миссис Россия». В финале будет выбрано лицо фестиваля. Победительница получит корону с хохломской росписью и камнями.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Отметим, что фестиваль проходит шестнадцатый раз. И в нем участвуют примерно 600 мастеров из 15 регионов России, а также Казахстана, Беларуси и Германии.

- Отмечу, что активно развивается и сам Семенов как территория бытования народных промыслов. В прошлом году он стал победителем конкурса федерального Минстроя на лучший проект благоустройства среди малых городов. Уже идет реализация проекта, который связан именно с тематикой художественных промыслов, - сообщил Никитин.

Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

По словам губернатора, продолжается также работа по системному развитию художественных промыслов. Так, в 2019 году в Семенове должен открыться ресурсный центр по подготовке кадров для НХП и деревообработке на базе «Семеновского индустриально-художественного техникума».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Архсовет одобрил идею ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде разыскивается 21-летняя Яна Калинкина
Мэрия задумалась об организации реверсивного движения на средней полосе проспекта Гагарина
Гостехнадзор проведет рейд по проверке самоходной техники в Ковернинском районе
В Нижнем Новгороде открылся фестиваль театральных капустников «Веселая коза. Перезагрузка»
Названы имена четырех кандидатов на пост министра строительства Нижегородской области
Злобин: Потерянных или неоткрытых файлов устной части ОГЭ по иностранным языкам нет
В Лукоянове началось строительство нового центра культурного развития
12 дворов будет благоустроено в Кулебакском районе в этом году
Глеб Никитин подписал постановление о сдаче ОКН в аренду за один рубль
«Поезда здоровья» завершили работу в 32 населенных пунктах Нижегородской области
Глеб Никитин внес в ЗСНО проект поправок в бюджет на 2019 год
Арбитражный суд принял решение о передаче прав на достройку ЖК «Новинки Smart City» новому застройщику
Вода на семи пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
Глеб Никитин назвал пути решения проблемы с достройкой ЖК «Окский берег»
Кандидаты на пост министра строительства Нижегородской области защитят свои проекты 14 июня
52-летний рабочий погиб на стройке аквапарка на проспекте Гагарина
Фестиваль театральных капустников «Весёлая коза. Перезагрузка» откроется в Нижнем Новгороде 14 июня
Глеб Никитин опроверг предложение поднять тарифы на утилизацию мусора
Жилищная инспекция Нижегородской области признана одной из лучших в России
В автозаводских детских садах появились новые клумбы
В модернизацию нижегородских теплосетей вложат больше 740 миллионов рублей
Камеры видеонаблюдения появятся на всех ремонтируемых в Нижнем Новгороде домах
Около 100 млн рублей вложат в возведение завода по производству подвижных ограждающих конструкций
Строительство трех из пяти путепроводов началось на дороге Неклюдово - Золотово
Сливочное шоколадное масло стало 400-м нижегородским продуктом, который вошел в НСС