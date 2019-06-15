Глеб Никитин открыл фестиваль «Золотая хохлома» в Семенове

Фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» открылся в Семенове 15 июня. Как сообщает пресс-служба облправительства, первым делом губернатор Глеб Никитин осмотрел выставку, а после расписался в деревянной книге мастерства - летописи, в которую на протяжении следующих ста лет планируется вносить новые записи.

Фото: Александр Воложанин

Гигантская книга стала символом фестиваля 2019 года, поскольку именно в этом году исполняется 360 лет со дня первого упоминания в летописи изделий с хохломской росписью.

Фото: Александр Воложанин

- Мне кажется, это очень символично, что в первые дни обратного отсчета празднования 800-летия Нижнего Новгорода открывается эта летопись. Думаю, события, которые связаны с юбилеем, тоже найдут отображение в этой летописи, ведь юбилей города является праздником всего региона и страны, - отметил глава региона и добавил, что уже сейчас обсуждается план проведения фестиваля в 2020 году.

Фото: Александр Воложанин

Торжественная церемония открытия «Золотой хохломы» прошла на главной площади Семенова при участии победительницы региональных этапов и финалов конкурса «Миссис Россия». В финале будет выбрано лицо фестиваля. Победительница получит корону с хохломской росписью и камнями.

Фото: Александр Воложанин

Отметим, что фестиваль проходит шестнадцатый раз. И в нем участвуют примерно 600 мастеров из 15 регионов России, а также Казахстана, Беларуси и Германии.

- Отмечу, что активно развивается и сам Семенов как территория бытования народных промыслов. В прошлом году он стал победителем конкурса федерального Минстроя на лучший проект благоустройства среди малых городов. Уже идет реализация проекта, который связан именно с тематикой художественных промыслов, - сообщил Никитин.

Фото: Александр Воложанин

По словам губернатора, продолжается также работа по системному развитию художественных промыслов. Так, в 2019 году в Семенове должен открыться ресурсный центр по подготовке кадров для НХП и деревообработке на базе «Семеновского индустриально-художественного техникума».