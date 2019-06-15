Наталья Водянова раскритиковала Елену Малышеву за передачу про «детей-кретинов»

Супермодель и благотворитель Наталья Водянова резко высказалась по поводу вышедшей на Первом канале передачи «Жить здорово» с Еленой Малышевой, которая назвала больных детей «кретинами» и «идиотами».

natasupernova Наталью Водянову возмутило появление телепередачи, где обсуждались кретины и идиоты

- Фонд «Обнаженные сердца» и я лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темами «Откуда берутся кретины?» и «Мой ребенок - идиот». Несмотря на откровенно популистский характер программы, мы считаем этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки, - написала в Инстаграме Водянова, чья средняя сестра Оксана родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП.

natasupernova Супермодель с мамой и сестрой Оксаной в сентябре 2018 года.

Модель напомнила, что профессиональная терминология меняется и оскорбительный термин «кретин» давно не используется специалистами.

- Наш фонд много лет занимает поддержкой семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Но вся эта работа будет бессмысленна, если общество не будет уважать всех людей, бороться с дискриминацией и предубеждениями, - считает нижегородка.

По мнению Натальи, появление подобной передачи отбрасывает современное общество на десятки лет назад, когда люди с особенностями развития не имели шансов на полноценную жизнь.

- У представителей СМИ особенная ответственность перед обществом, тем более если это популярная медицинская программа. На сегодняшний день ни одна медицинская классификация не содержит оскорбительных терминов. В современных медицинских классификациях принято говорить о людях с трудностями интеллектуального функционирования. Крайне важно научиться видеть человека с его уникальными особенностями и потребностями, а только потом его диагноз или состояние, - напомнила модель.

Под длинным постом Натальи Водяновой тут же отметилась телеведущая Ксения Собчак.

- Я тоже высказалась на эту тему. Это прямо позор! - прокомментировала журналист.

- Какая дикость! Тем более на главном канале нашей страны. Стыдно даже смотреть эту программу. Каменный век! Мне казалось, что после «Не молчи» мир перевернулся, а нет, - присоединилась продюсер Яна Рудковская.

Правда, некоторые не нашли ничего оскорбительного в сказанном Еленой Малышевой, считая, что телеведущая попросту употребила медицинские термины.

- Чушь! Не согласная абсолютно. Специально посмотрела эту передачу, хотя я не поклонница Малышевой. Она апеллировала медицинским терминами. Кретинизм - это диагноз, она никого не обидела. Подняли вонь на пустом месте, - написала Анастасия Кораблева.

Сама же ведущая программы «Жить здорово» не стала посвящать скандалу отдельной публикации в соцсетях. Но в комментариях под ее последним постом в Инстаграме общественность начала оставлять гневные сообщения. И там же, в комментариях, Малышева высказалась на эту тему.

- Мне жаль, что вы так обо мне думаете. Передача была посвящена неонатальному скринингу. В ней мы рассказывали о болезнях, которые выявляют у новорожденных детей в родильном доме. Это гипотиреоз, фенилкетонурии и другие заболевания. Если эти болезни не выявить и не лечить, то они приводят к слабоумию. Все эти анализы делаются бесплатно за счет государства. И лечится эти болезни тоже бесплатно за счет государства. В программе не было детей с аутизмом. Я никого лично не называла кретинами. Посмотрите программу. Ваша ненависть ко мне и гнев в сторону ни на чем не основан, - заявила Елена Малышева.