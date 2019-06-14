Уснул за рулем: Страшная авария произошла на Арзамасской трассе в Нижегородской области

В четверг, 13 июня, на Арзамасской трассе возле Нижнего Новгорода произошла крупная авария. По сведениям отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло в 19.10 на 32-м километре трассы Нижний Новгород – Саратов.

- Водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением и совершил наезд на колесоотбойный брус, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в отделе пропаганды.

По словам очевидцев, автомобиль сначала резко выехал на обочину, потом его развернуло, и он врезался в отбойник в центре трассы.

- Такое ощущение, что водитель уснул за рулем, - предположили очевидцы.

- Вчера проезжал мимо - жутко,труп на отбойнике весь в крови ,не по себе от этой картины, - написал в соцсетях Максим Кокурин.

В результате аварии погиб один из пассажиров – 23-летний мужчина. Он скончался на месте.

Водитель автомобиля 23-летний мужчина с ранениями отправлен в больницу. 24-летний пассажир госпитализирован с переломами, также в больнице находится 23-летняя девушка. У нее врачи диагностировали черепно-мозговую травму.