«Злости-то сколько»: Нижегородцы попросили высшие силы наказать тех, кто рвет цветы с клумбы

Выйдя во двор, местные жители одного из дворов Нижнего Новгорода обнаружили, что на клумбе, которую они сами растили, не хватает цветов. Это настолько сильно задело их, что они решили написать табличку с весьма саркастическим тестом.

- Здесь росли цветы, своей красотой радовавшие многих людей. Моральный урод, не приложивший ни капли труда для их выращивания, оборвал цветы. Да вознаградит господь его и близких по полной программе за это доброе дело. Пусть выпускной вечер с ворованными цветами запомнится на всю жизнь, - написано на табличке.

После того, как фотография с табличкой попала в социальные сети, многие нижегородцы встали на сторону не пострадавших садоводов, а тех, кто сорвал цветы.

- Е-мое, злости-то сколько. Испокон веку и цветы с клумб, и яблоки из чужого сада пацаны рвали. Ах, какое преступление. У таких божьих людей малинку с куста сорвешь - пристрелят, помолясь, - возмутилась Марина Егорова.

- У нас перед домом тоже рвут цветы. Увидела 10-летнего мальчишку с букетиком, маме, наверное, рвал и улыбнулась. Надо искать во всем позитив, - считает Юлия Тараканова.

- Ну что вы какие злые? Может какой-то МЧ хотел приятно удивить девочку, одноклассницу. Вам что ни разу не дарили цветы с клумбы? Так нельзя! Он же не перекопал вам сад! – пристыдила Наталья Груздева.