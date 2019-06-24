2019-06-24T17:38:48+03:00
Woman

Две нижегородки примут участие в конкурсе «Краса России-2019»

Победительница будет выбрана 26 июня
Юлия ИСАЕВА
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Две нижегородки примут участие в конкурсе «Краса России-2019»Две нижегородки примут участие в конкурсе «Краса России-2019»
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Уже через два дня, 26 июня, в Москве состоится финал 25-го фестиваля красоты и талантов «Краса России-2019». За титул главной красавицы страны будут бороться 48 девушек в возрасте от 15 до 28 лет.

Нижегородскую область представят сразу две девушки. Одна из них, Дарья Мельникова, в этом году завоевала титул «Мисс Нижний Новгород» и вошла в десятку самых красивых девушек страны.

Вторая красавица - Юлия Рыбакова - художник-проектировщик и член Союза Дизайнеров России.

mellnikovamellnikova
Не умею я подписывать фотографии классной цитатой или просто умной фразой, а все тексты, которые пишу так и остаются в заметках..
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j._rybakovaj._rybakova
На сайте #комсомольскаяправда стартовало голосование за самую красивую девушку, которая будет носить звание "Мисс Комсомольская правда "! Будет очень приятно, если вы подарите мне свой голос
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В жюри фестиваля войдут представители модной индустрии, спорта, шоу-бизнеса. Но у наших читателей есть возможность выбрать свою победительницу, которая будет носить звание «Мисс «Комсомольская правда». Во время финала «Красы России 2019» победительнице будет вручаться специальный приз по итогам голосования на сайте.

Проголосовать за наших девушек можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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