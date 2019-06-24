Площадь Ленина в Нижнем Новгороде соединится с пляжем на острове Гребневские пески

Каждый год Нижний Новгород меняется, преображается, развивается. Но все изменения в основном происходили в верхней части города. А сейчас настала очередь заречной части. И первой должна изменится площадь Ленина.

Архитекторы Нижегородского проектного института Юрий Болгов и Григорий Качемцев предложили проект со строительством многофункционального комплекса, который позволит превратить пустынную площадь в туристическое пространство, объединив ближайшие достопримечательности: кафедральный собор, Нижегородскую ярмарку, пакгаузы и новый стадион.

Многофункциональный комплекс. Фото: Нижегородский проектный институт

По задумке архитекторов, многофункциональный комплекс должен разместиться в ближнем к Ярмарке углу, который станет доминантой и завершит композицию площади. Здание продолжит ряд одиночных высотных зданий по бульвару Мира, соединив тем самым площадь с «коридором» аллеи, которая заканчивается недалеко от Староярмарочного Спасо-Преображенского собора. В самом здании будут размещаться коммерческие помещения и офисы.

Зеленый холм, который спрячет автомобили и магазины. Фото: Нижегородский проектный институт

Следующим шагом в преображении площади Ленина станет зеленый холм на стилобате, поднятом на один этаж. Таким образом, он закроет площадь от автомобилей, двигающихся по улицам Советской и Совнаркомовской, и от портящих вид разномастных магазинов, примыкающие к зданию гостиницы. При этом памятник Ленину по-прежнему будет хорошо просматриваться со всех видовых точек.

Памятник Ленину будет по-прежнему хорошо просматриваться с видовых точек

Под этим холмом, под землей, разместятся концертный и кино-лекционный залы, музей археологии Нижнего Новгорода и экспозиция, посвященная известным нижегородцам, а также кафе, торговые площади и автостоянка.

Третьим шагом в благоустройстве площади Ленина станет мост на остров Гребневские пески, а также благоустройство набережной Оки. Небольшой остров тоже станет более туристическом. Архитекторы предлагают сделать там пляж и открыть яхт-клуб.

Моск на остров Гребневские пески. Фото: Нижегородский проектный институт

Весь комплекс объединит пешеходный маршрут, который берет начало на острове, пересекает площадь, поднимается над автодорогами и ведет к зеленому бульвару Мира.