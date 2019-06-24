«Плакал и мешал уснуть»: Житель Дзержинска пойдет под суд за зверское убийство трехлетнего ребенка

Уголовное дело по факту зверского убийства трехлетнего малыша в Дзержинске дошло до суда. Обвинительное заключение в отношении 26-летнего местного жителя уже утверждено заместителем прокурора Нижегородской области, сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, трагедия произошла в одной из квартир Дзержинска в ноябре прошлого года. Обвиняемый мужчина испытывал личную неприязнь к трехлетнему сыну своей сожительницы. Ребенок плакал и мешал ему спать.

- Злоумышленник взял малыша за ногу и несколько раз ударил головой об пол, причинив малолетнему телесные повреждения, от которых наступила смерть, - рассказали в прокуратуре.

После этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» уголовного кодекса Российской Федерации.

Теперь ему грозит до двадцати лет тюрьмы. Дело будет рассматриваться в Нижегородском областном суде.