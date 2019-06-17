2019-06-17T18:20:06+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде появилась карта киосков и рекламных конструкций

Новая информационная система называется «Город на карте»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде появилась карта киосков и рекламных конструкций.В Нижнем Новгороде появилась карта киосков и рекламных конструкций.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жалобы на обилие незаконных киосков и рекламы в Нижнем Новгороде теперь должны остаться в прошлом – и все благодаря новой информационной системе «Город на карте». С помощью этой системы можно в режиме онлайн отыскать информацию обо всех нестационарных торговых объектах и рекламных конструкциях, размещаемых на территории Нижнего Новгорода.

- В первую очередь специализированный портал ориентирован на предпринимательское сообщество, - пояснил на специальном брифинге глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Например, если бизнесмен хочет разместить рекламу, то в системе он может увидеть, в каких местах это разрешено законом, а в каких нет. Тоже самое касается и объектов нестационарной торговли. Кроме того, портал будет интересен и жителям, которые в любое время могут проверить, есть ли рядом с их домом объект торговли. Также с помощью этого портала можно горожане могут пожаловаться на незаконно установленный торговый объект.

На сегодняшний день в эту схему включены 3 855 рекламных конструкций различных типов и видов, а также 2 426 мест размещения нестационарных торговых объектов. Нечто подобное нижегородцы уже видели на примере информационной системы «Антиснег».

- В системе есть личный кабинет, и если пользователь ранее регистрировался в системе «Антиснег», то регистрация на портале «Город на карте» ему уже не понадобится, - отметил заместитель мэра Алексей Карапузов. - В личном кабинете будет видна вся информация о выполненных заявках. Кроме того, тут есть возможность прикрепить фотографию. А свои предложения по развитию портала нижегородцы смогут оставлять в окне технической помощи.

Однако, в первую очередь, этот портал будет полезен самим предпринимателям., которые захотят открыть киоск в Нижнем Новгороде.

- На портале опубликованы пошаговые инструкции, описывающие процедуру размещения НТО в городе, и ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, с которыми сталкиваются представители бизнеса, - отметил и.о. директора департамента предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода Андрей Моисеенко. – Кроме того, в информационной системе бизнес-сообщество видит свободные места, на которые можно подать заявку. Также на портале будут отображены ярмарки, которые проводятся в этих местах. Данный инструмент позволит повысить открытость информации и ее доступность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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