«Сразил наповал»: Нижегородская «училка» пристыдила телеведущего Юрия Вяземского

Бессменный ведущий программы «Умники и умницы» на Первом канале Юрий Вяземский сразил наповал нижегородскую «училку». Об этом она сама заявила в новом выпуске своего шоу на YouTube-канале «Училка vs ТВ». Причиной тому стало неправильно употребленное слово.

"Училка vs ТВ": рОженица, рожЕница или роженИца? Вот в чем вопрос!.Блогер Татьяна Гартман борется с безграмотностью телеведущих.

- Скажите, пожалуйста, а вы стали писать фантастические сочинения после того, как закончили вуз? - поинтересовался Вяземский у героя передачи.

«Закончить вуз»! Так не говорят, запротестовала блогер Татьяна Гартман. Вообще условно слова закончить и окончить имеют одинаковые значения, но только не в речи.

- Когда мы используем их в речи, вступают в силу особые правила. Слово окончить связано с образованием, и оно употребляется с названиями учебных заведений или курсов. Поэтому правильно не закончить, а окончить, - пояснила «училка».

Следом под раздачу попал ведущий «Орла и решки» на телеканале «Пятница» Антон Птушкин.

- Визитная карточка Каппадокии, кроме шаров, являются скалы. Они здесь похожи на хинкали. Этими хинкалями - вся долина! - выдал путешественник.

Отчего-то Антон решил поставить слово хинкали в творительный падеж. Хотя это несклоняемое существительное.

Не так все хорошо с русским языком и у бывшей коллеги Птушкина Жанны Бадоевой, которая после «Орла и решки» стала ведущей программы «Жизнь других» на Первом канале.

- Больше это похоже на какую-то качелю, - сказала Жанна.

Нижегородская учительница воспротивилась: слово качели имеет только множественное число, а слово качель устаревшее. Но когда оно считалось литературной нормой, формы «качеля» тоже не существовало. В именительном падеже использовалась форма «качель». Но телеведущая на этом не остановилась, допустив еще одну ошибку в том же выпуске.

- Идут учиться туда, кем они уже хотят стать в будущем, - заявила Бадоева.

- Нарочно не придумаешь! - возмутилась «училка». - Общий смысл понятен, но как сформулирован! Наречие туда требует продолжения со словом куда или где.

Днями ранее «Комсомольская правда» писала, что видеоблогер Татьяна Гартман снялась в шоу «Сегодня вечером» на Первом канале. Там нижегородка рассказала, сколько зарабатывает на разборе ошибок известных телеведущих.