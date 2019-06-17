«Время не властно»: Певица Натали выложила фото 20-летней давности

45-летняя звезда отечественной эстрады Натали выложила фотографию, сделанную несколько десятков лет назад.

natali_star74 Певица Натали 20 лет назад

- Вот она, я! Больше 20 лет назад… Привет из девяностых! - написала певица.

На снимке - Наталья Рудина, одетая в кофточку и вязаный кардиган, покрытый катышками. Волосы такие же светлые, как сейчас, но начесанные, а лицо чуть круглее.

Поклонники подметили, что в принципе артистка не изменилась за 20 лет. Разве что помолодела.

- Узнал вас впервые, когда вы пели песню Цоя. Это было как раз то время. Но оно (время) над вами, видимо, не властно, - прокомментировал atrejdes.

- Сейчас вы выглядите лучше, моложе. Очень любим вас! - добавила marina_demchenko2509.

- Вообще не поменялась, только лишь прическа, - подключалась marialipovetskaya.

- Не хочу вас обидеть, но на этом фото вы выглядите намного старше, чем сейчас, - отметила umka_3838.

В 2019 году исполнительница хитов «Ветер с моря дул» и «О, боже, какой мужчина!» отметила 45-летие. 21 марта певица выложила длинный пост в Инстаграме, где призналась, что может быть бабушкой, а может - доченькой.

- Могу быть тетенькой, а могу - девочкой. И выглядеть соответственно. Могу еще слушать советы родителей, а могу - уже советы детей, - написала звезда.- Могу слышать мнения, а могу слушать только себя, не испытывая сомнений и метаний. Могу даже позволить себе стареть, если захочу. Могу… А хочу на сегодняшний день с легкостью смотреть на мир, быть бесконечно позитивной, понимать всех и вся, как не умела раньше.

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