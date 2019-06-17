Афиша Нижнего Новгорода с 19 по 26 июня: премьера «Курска», Нонна Гришаева и Ив Корнелиус с джазовым трио

КИНО

БОЕВИК, ТРИЛЛЕР, ДРАМА (БЕЛЬГИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ)

«Курск»

«Курск» - это история о настоящем героизме, отваге и мужественности. Создатели с большим тактом и деликатностью подошли к съемкам фильма и глубоко изучили трагедию, случившуюся в 2000 году. Это гимн храбрости и стойкости российских подводников, мощная история о том, как трагедия способна объединить и сплотить совершенно разных людей. Режиссер: Томас Винтерберг («Торжество», «Охота», «Субмарино»). В ролях: Колин Ферт («Король говорит!», «Одинокий мужчина»), Леа Сейду («Жизнь Адель», «007: Спектр»), Маттиас Шонартс («Красный воробей», «Большой всплеск»), Макс фон Сюдов («Остров проклятых», «Стыд», «Причастие»), Микаэлб Нюквист («Девушка с татуировкой дракона», «Миссия невыполнима: протокол Фантом»). (16+)

С 23 июня в сети кинотеатров «Синема Парк», тел. 8-800-700-01-11

Билеты: уточняйте по телефону

СПЕКТАКЛИ

Нонна Гришаева в спектакле «На высоких каблуках»

Музыкальная комедия по пьесе Александра Марданя «Лист ожидания». История о многолетней и неувядающей любви, забавная и немного печальная. Они встречаются тайно, под разными предлогами в разных городах мира. В их жизнях многое меняется, но они продолжают встречаться. Каждое их свидание - яркое и незабываемое. На сцене живая музыка в исполнении музыкального коллектива Ивана Замотаева. Концертные номера - знакомые и полюбившиеся многим песни - подчеркивают ключевые моменты на протяжении жизни героев. В ролях: заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева, заслуженный артист РФ Эвклид Кюрдзидис, лауреат премии ТЭФИ Сергей Белоголовцев, Иван Замотаев и группа «ZAMOTAEV BAND». (16+)

20 июня, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 283-80-00

Билеты: 1500 - 3000 рублей

«А рыбы спят?» на Маяковке

Моноспектакль «А рыбы спят?» в жанре пресс-конференции. Режиссер и актриса берут на себя смелость рассказать историю знакомства 10-летней девочки со «смертью» отстраненно. Превращают рассказ в презентацию, в выступление перед посвященной в суть вопроса публикой. Отстранение срабатывает не всегда, иногда актриса не справляется с эмоциями и на глазах у зрителей захлебывается слезами, но все же берет себя в руки и продолжает рассказ отстраненно. Странно, но это приводит к серьезному результату. Зрители вдруг получают освобождение от неумения говорить на тему ранней смерти ребенка (героиня рассказывает историю о смерти своего младшего брата). Монолог вдруг начинает производить терапевтический эффект. Взрослые, которых авторы спектакля просят приходить с детьми, будто бы разговаривают со своими сыновьями и дочками на сложную тему совершенно свободно и даже весело. (12+)

21 июня, 19.00

Арт-клуб «Маяковка, 10», ул. Рождественская, 10; тел. 8-999-120-11-96

Билеты: 350 - 500 рублей

КОНЦЕРТ

Ив Корнелиус и джазовое трио

Такое редко скажешь о голосе, но вокал темнокожей американки Ив Корнелиус обладает не только чарующей красотой, но и теплым, очень тонким чувством юмора. Качество, необходимое для того, чтобы превратить обычный блюз в настоящее искусство. Дарование Ив Корнелиус - это идеальное чувство свинга и безупречное чувство меры. Виртуозный скэт в ее исполнении звучит только там, где он необходим. Безусловный лидер, на сцене Ив никогда не выпячивает свою персону перед ансамблем. И в этом залог безупречного союза, которым наслаждается каждый в зрительном зале. Очевидно, не напрасно критик из авторитетного издания Jazz Times Уиллард Дженкинс назвал Ив наиболее достойной наследницей великих Эллы Фитцджеральд и Сары Вон.

В Нижнем Новгороде певица выступит в сопровождении джазового трио и одного из лучших пианистов России Алексея Подымкина. (6+)

20 июня, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87

Билеты: 600 - 1800 рублей

ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль Midsommar пройдет на площадке перед торговым центром. Посетителей ждут лекции от блогеров, творческие мастер-классы, розыгрыш поездки в Швецию, фудкорт на открытом воздухе, ярмарка и многое другое. Хедлайнеры фестиваля - DJ Даша Малыгина, Алиса Гребенщикова и группа «Братья Грим». (0+)

23 июня, 12.00

ТЦ МЕГА, Федяково

Вход свободный

ШОУ

Вечер актерской импровизации «Наиzнанку» пройдет в Центре театрального мастерства. Актеры ведущих театров города соревнуются между собой в искусстве актерского мастерства. Без костюмов, грима и режиссерских фантазий. Без заготовленных, заученных текстов и ролей. У каждого актера будет только его тело, опыт и нервы. (18+)

24 июня, 19.00

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06

Билеты: 800 рублей

ВЫСТАВКИ

«Свет фресок Дионисия». Фотовыставка Юрия Холдина

«Свет фресок Дионисия» - сюжетная авторская выставка, масштабно разворачивающая пространственный образ собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в природном и социальном контексте. Около 90 фоторабот дают возможность зрителю получить впечатление о Ферапонтовской стенописи Дионисия и понять авторский замысел гениального художника, искусство которого во второй половине XV века завершает эпоху Золотого века русской иконописи.

В основе этого проекта - авторские работы фотохудожника и издателя Юрия Холдина из серии «Фрески Ферапонтова монастыря». Идея создания достойного изобразительного материала нового поколения возникла у мастера в 1995 году. Приехав в село Ферапонтово и увидев фрески вживую, Холдин был потрясен несопоставимостью оригинала с опытом полиграфического представления его на протяжении всего ХХ века. В течение семи лет фотохудожник создавал не имеющий аналогов в истории существования фресок материал, передающий на языке искусства фотографии особенности архитектуры собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, его световоздушное пространство со стенописными образами гениального иконописца. Фотохудожнику удалось создать неповторимый материал - свыше 500 фотографических композиций архитектурного пространства собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, его природного и социального контекста. (0+)

По 23 июня

Выставочный комплекс, пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел: 439-09-71

Билеты: уточняйте по телефону

«Подделка билетов преследуется по закону»

В экспозиции «Кабинета С.М. Рукавишникова» открылась выставка «Подделка билетов преследуется по закону (нижегородец И. И. Орлов и способ орловской печати денег в Российской империи)», приуроченная к 250-летию выпуска бумажных денег в России.

На выставке можно увидеть уникальные предметы из личной коллекции И. И. Орлова, переданной в музей его внучкой в 1988 году. Это документы, фотографии, доклад «Типографская печать Орлова», сделанный Иваном Ивановичем в Императорском русском техническом обществе в 1896 году, объясняющий сущность нового способа печати ценных бумаг, и, конечно, бумажные деньги - государственные кредитные билеты, отпечатанные по способу орловской печати. В том числе знаменитые кредитный билет 1910 года достоинством в 100 рублей с портретом Екатерины II и кредитный билет 1912 года достоинством в 500 рублей с портретом Петра I, считающиеся вершиной творчества работников Экспедиции заготовления государственных бумаг. (0+)

С 14 июня

НГИАМЗ, Верхневолжская наб., 7; тел. 282-25-42

Билеты: уточняйте по телефону