Инна Ванькина: «Думаю, я научу людей грамотно жаловаться»

Директор Нижегородского цирка им. М. Назаровой рассказала Руслану Станчеву в проекте «Герои Волги» о праймериз, встречах с избирателями, ценах на билеты в цирк и любви к животным.

Директор Нижегородского цирка им. М. Назаровой Инна Ванькина в программе «Герои Волги».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Хочется начать разговор о праймериз «Единой России», в котором вы участвовали. Вы победили. Какие ощущения?

- После праймериз мое мироощущение поменялось. И поменялось оно в очень конструктивную сторону. Предварительное голосование показало мне, как высока конкуренция и в первую очередь внутри партии. Замечательно, что «Единая Россия» сейчас взяла вектор на обновление, и люди, которые сейчас там появляются, были далеки от разных историй и прошлых сценариев. Они и сейчас от них далеки. Это уважаемые люди в городе, молодежь возраста до 40 лет, и те, кто не равнодушен к проблемам города, к ситуации в городе и очень хотят изменить Нижний Новгород в лучшую сторону.

- Тем не менее вы провели много встреч с жителями округа. Те проблемы, маленькие и большие, которые характерны не только для Канавина, типичны. Основные проблемы - здравоохранение и благоустройство? За что люди переживают и что просят у вас?

- В первую очередь - это быт: чистота и красота подъездов, удобство дворов. Это и коммунальные вопросы, связанные в частности с качеством горячей воды, которая далека от идеала.

- Понимаю, что у вас нет быстрого решения. Вы формируете этот список, некую «стену плача». Что нужно сделать, чтобы решить эти проблемы?

- Мы находимся с вами в правовом поле, и я в нем неплохо разбираюсь. Работая в Канавинском районе, я хорошо взаимодействую с ответственными лицами, с чиновниками. Я их знаю поименно, знаю номера телефонов, мы находимся в постоянном взаимодействии по работе цирка. Поэтому, думаю, что к моим ежедневным коммуникациям, связанным с цирковой деятельностью, совершенно замечательно может добавиться история о горячей воде на улице Есенина, 27.

Директор Нижегородского цирка им. М. Назаровой Инна Ванькина в программе «Герои Волги».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- В конечно итоге ежедневный прозвон «сильных мира сего» приведет к конфигурации, что, увидев вызов с вашего телефона, они поймут, что лучше решить проблему в ее округе...

- Но есть еще сценарий. Очень правильно и грамотно поступают люди, которые оформляют заявку на сайте компании. Грамотно оформленная заявка - уже 50% успеха. Чиновник не имеет право не ответить, не принять меры и проигнорировать. Думаю, имея опыт в этом, я научу людей грамотно жаловаться и буду контролировать исполнение их жалоб в режиме онлайн.

- Нижегородский цирк - большое государственное предприятие. Это филиал Российской государственной цирковой компании. Здесь стоит вас похвалить. В рейтинге российских цирков вы делите 1-2 места с Екатеринбургом. Нам есть чем гордиться! В мире сейчас начинает формироваться позиция о том, что цирк - это пережитки прошлого, учим детей смеяться над тем, как из-под «палки» животные показывают трюки. Но если посмотреть на историю цирка - это искусство, спорт высоких достижений. Как вы относитесь к этому?

- Было бы хуже, если бы эта дискуссия не велась. Меня всегда интересует другое: кто ведет ее? Кто эти люди? Если мы внимательно посмотрим на «защитников животных», то заметим, что в основном это люди, которые к животным имеют опосредованное отношение. Тогда возникает вопрос: почему вы так активно защищаете животных, кто стоит за вами, какие вопросы вы решаете и чьи интересы отстаиваете? Не будем лукавить, что наш традиционный русский цирк - всегда был с животными. Это наша генетическая особенность, и контакт между человеком и животным он естественен. У меня есть домашние животные. И, ежедневно наблюдая контакт дрессировщиков и животных со стороны, могу сказать, что это любовь и ежесекундная забота. Порой дрессировщики о своих животных заботятся лучше, чем о детях. Фанаты, преданные своему делу. А правозащитники пусть придут к нам и посмотрят. Нам нечего скрывать!

Директор Нижегородского цирка им. М. Назаровой Инна Ванькина в программе «Герои Волги».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- У меня в эфире был Гия Эрадзе. Я с ним обсуждал эту же тему. Он был не так корректен как вы, потому что он сам дрессировщик. Сказал, что у нас отношение к животным лучше, чем к людям. А цирк - это не только развлечение, это социальная история. Цена на билеты в цирк устанавливаете не вы. Но билеты, мягко скажем, не всем доступны. Существует ли социальная программа, в рамках которой цирк распространяет билеты среди семей, попавших в сложную жизненную ситуацию?

- Мы ведем большую работу в этом направлении. К сожалению, не можем удовлетворить всех желающих, но у нас установлена очередь. Любая общественная организация может написать нам письмо с просьбой предоставить льготные билеты на представление. Когда у нас есть возможность, мы всегда приглашаем семьи, попавшие в трудную ситуацию. Это не только дети. У нас тесные отношения с инвалидами-колясочниками. У нас созданы все условия для них! И, отмечу, инвалиды не покупают билеты, их покупает сопровождающий.

- Цирк - это место отдыха, который вмещает две тысячи зрителей. Но есть отдаленные районы области, где даже не везде есть клубы, некоторые находятся в тревожном состоянии. Работа по их ремонту ведется. Как бы вы оценили насыщенность и качество учреждений культуры в Нижнем Новгороде? Достаточное, удовлетворительное или плохое?

- У этого вопроса две стороны. Во-первых, статистика нам говорит о том, что всего три процента жителей Нижнего Новгорода и области посещают учреждения культуры. Это катастрофа! Со всеми остальными надо работать. Могу сказать про цирк. Все идут с разным настроением, но вижу, с каким уходят. И глядя на них, могу сказать, что у сферы культуры Нижегородской области большие перспективы. Люди выходят очень довольные. Но нам не хватает пропаганды. К примеру, в Нижнем Новгороде 23 года не было цирка. Выросло два поколения людей, в модели поведения которых отсутствует привычка посещения цирка в субботу. Но, думаю, нас спасут дети.