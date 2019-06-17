2019-06-17T10:43:25+03:00
Общество

Прогноз погоды на 17-21 июня в Нижнем Новгороде: жара возвращается

Воздух снова прогреется до +28 градусов
Валерия ГРОМОВА
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Прогноз погоды на 17-21 июня в Нижнем НовгородеПрогноз погоды на 17-21 июня в Нижнем НовгородеФото: архив КП
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Последняя неделя в Нижнем Новгороде была не особо теплой. По ночам столбики термометра опускались до отметки в +2 градуса, а днем не поднимались выше +18. В ближайшее время в приволжскую столицу снова вернется жара.

В понедельник, 17 июня, температура воздуха составит около +23 градусов. В обеденное время будет облачно с прояснениями, а к ночи облака рассеются.

Во вторник, 18 июня, синоптики прогнозируют небольшой дождь. Небо будет облачным, а скорость ветра не превысит трех метров в секунду. Столбики термометров будут показывать не больше +24 градусов днем и около +15 ночью.

В середине рабочей недели воздух прогреется до +27. Ветер будет довольно прохладным со скоростью до четырех с половиной метров в секунду. В первой половине дня будет облачно с прояснениями, а во второй – ясно.

Четверг, 20 июня, будет ясным и жарким. Синоптики обещают до +28 в дневные часы и до +18 – в ночные.

В пятницу ситуация не изменится. Днем будет до +29, а ночью – до +19. Ветер поменяет направление на юго-западное и будет дуть со скоростью не более двух метров в секунду. В обеденные часы небо будет малооблачным, а потом - снова ясным.

Выходные тоже будут жаркими и бездождливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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