Глеб Никитин: «37 мероприятий на объектах планируется выполнить в рамках проекта «Оздоровление Волги» в регионах ПФО в 2019 году»

В пятницу, 21 июня, в Уфе прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу: «О деятельности органов госвласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга». Сопредседателями заседания стали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Одной из основных тем доклада Глеба Никитина стала реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология», который направлен на снижение объемов сточных вод, отводимых в реку. Как отметил губернатор, правовое, институциональное и финансовое обеспечение проекта к настоящему времени сформировано. Также утверждены три госпрограммы, субъекты совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ провели инвентаризацию. В настоящий момент в реализации проекта принимают участие 16 субъектов России, семь из них регионы ПФО.

- По сути это фирменный проект нашего округа, в рамках которого в 2019 году на территории регионов ПФО планируется приступить к реализации 37-ми мероприятий на объектах. 19 из них расположены в Нижегородской области, - отметил Глеб Никитин. - В бюджете региона заложено более 350 миллионов рублей на опережающее проектирование. Параллельно вместе с крупными инвесторами мы прорабатываем возможности, чтобы работа шла с опережением, и жители региона как можно скорее почувствовали результат от национального проекта.