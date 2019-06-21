«Как гусеница»: Наталья Водянова выбрала неоднозначный образ
Наталья Водянова очень любит показывать неоднозначные образы, порой шокируя своих поклонников. На этот раз она решила предстать в костюме мятного цвета: пиджак, блузка, длинные шорты и сапоги. Все одного цвета. Образ получился весьма неоднозначный, и поклонники тут же разделились на два лагеря. Одни восторгались прекрасным стилем, другие же, напротив, откровенно высказывали свое недовольство.
- Безвкусица полная, - считает laflare_7.
- Как "гусеница", - продолжила galopa1949.
- Какая то несуразица! – написала dresses.nik.
Были и те, кто из-за костюма разочаровался в Наталье Водяновой.
- Всегда ставлю лайк, и первый раз не дам. Костюм ужасен, - призналась katetrifonovanew.
Но некоторые подписчики Натальи Водяновой были просто в восторге.
- Обожаю ваш эльфийский стиль, - написала ursula__kim.
- Костюм такого оттенка потрясающе оттенил цвет глаз. Красивый солнечный кадр и очень милая Наталья. Она может украсить собой любой наряд, - считает sunbeam_1_1_1.
- Придумать что-то новое трудно. Творцы пытаются - толпа сопротивляется. Ассоциация с лягушкой? Да, возможно. Но Царевной-лягушкой. Уж очень хороши ворсинки! – восхищается jelenka.art.
- Действительно офигенно, - восторгается oxanamaltsieva.
ИСТОЧНИК KP.RU
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