2019-06-21T17:07:43+03:00
Общество

«Как гусеница»: Наталья Водянова выбрала неоднозначный образ

Поклонники модели разделились на два лагеря
Юлия ДАНЧЕНКО
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«Как гусеница»: Наталья Водянова выбрала неоднозначный образ«Как гусеница»: Наталья Водянова выбрала неоднозначный образФото: СОЦСЕТИ
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Наталья Водянова очень любит показывать неоднозначные образы, порой шокируя своих поклонников. На этот раз она решила предстать в костюме мятного цвета: пиджак, блузка, длинные шорты и сапоги. Все одного цвета. Образ получился весьма неоднозначный, и поклонники тут же разделились на два лагеря. Одни восторгались прекрасным стилем, другие же, напротив, откровенно высказывали свое недовольство.

- Безвкусица полная, - считает laflare_7.

- Как "гусеница", - продолжила galopa1949.

- Какая то несуразица! – написала dresses.nik.

Были и те, кто из-за костюма разочаровался в Наталье Водяновой.

- Всегда ставлю лайк, и первый раз не дам. Костюм ужасен, - призналась katetrifonovanew.

Но некоторые подписчики Натальи Водяновой были просто в восторге.

- Обожаю ваш эльфийский стиль, - написала ursula__kim.

- Костюм такого оттенка потрясающе оттенил цвет глаз. Красивый солнечный кадр и очень милая Наталья. Она может украсить собой любой наряд, - считает sunbeam_1_1_1.

- Придумать что-то новое трудно. Творцы пытаются - толпа сопротивляется. Ассоциация с лягушкой? Да, возможно. Но Царевной-лягушкой. Уж очень хороши ворсинки! – восхищается jelenka.art.

- Действительно офигенно, - восторгается oxanamaltsieva.

natasupernovanatasupernova
Наталья Водянова в зеленом
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ИСТОЧНИК KP.RU

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