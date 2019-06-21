2019-06-21T16:04:28+03:00
Общество

Сормовский район превратится в культурный центр Нижнего Новгорода

Целую неделю здесь будут проходить экскурсии, уличные спектакли и мастер-классы
Юлия ДАНЧЕНКО
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Сормовский район превратится в культурный центр Нижнего НовгородаСормовский район превратится в культурный центр Нижнего НовгородаФото: Олег ЗОЛОТО
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Сормовский район Нижнего Новгорода на целую неделю станет культурным центром города. Все это пройдет в рамках программа «Сормово. Культурный район». Каждый день будет происходить что-то необычное.

24 июня в 10.00 в центральной городской детской библиотеки им. Горького пройдет интерактивная игровая программа с элементами театрализации «Малыш в мире сказок» в рамках проекта «Почитать на пятачке». А сквер в Центре Сормова на несколько часов превратится в театральную сцену, на которой гости в форме игры выполнят задания на развитие мышления, речи, воображения и фантазии, а на помощь им придут любимые сказочные персонажи.

26 июня в 13.00 в кинотеатре «Буревестник» на улице Коминтерна, дом №244, можно будет посмотреть фильмы о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Они будут показаны в рамках проекта «Кино без барьеров».

27 июня в 10.00 в сквере Центра Сормова пройдут мастер-классы «Сад творчества», принять участие в который смогут не только дети, но и их родители, дедушки и бабушки. Также участники «Сада творчества» смастерят красочную 3D-аппликацию из бумаги и оригинальные поделки из картона, познакомятся с мастерством плетения на коклюшках.

28 июня в 10.00 в рамках проекта «#sormovo:_Тайный_код» пройдет пешеходную экскурсию «Горький и Сормово», в ходе которой участники посетят музей истории завода «Красное Сормово». Сбор участников у кинотеатра «Буревестник» (улиуца Коминтерна, дои № 244). Записаться на экскурсию можно по телефону 229-66-47 и на сайте Государственного музея имени Горького www.museumgorkogo.ru.

29 июня в 11.00 в Сормовском парке стартует арт-фестиваль ко Дню молодежи «#Всесвои» с интерактивной программой, выставкой мотоциклов и сэндвич-баттлом. В подарок все желающие смогут получить шарж от художника, который будет работать в парке с 11.00 до 13.00.

В 12.00 в ТКЦ «Золотая Миля» откроется экспозиция горьковской фабрики «Мир», на которой будут представлены игрушки советского времени. Выставка продлится до 4 августа.

В Сормовском парке в 13.00 состоится марафон встреч, посвященных Сормову в искусстве. К участию приглашены представители культуры Нижнего Новгорода – художники, музейные и театральные деятели, представители науки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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