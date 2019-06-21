2019-06-21T15:37:42+03:00
Общество

Турфирма вернет нижегородцу 140 тысяч рублей за испорченный отпуск

Отдых не состоялся после отмены чартерного рейса
Юлия ДАНЧЕНКО
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Турфирма вернет нижегородцу 140 тысяч рублей за испорченный отпускТурфирма вернет нижегородцу 140 тысяч рублей за испорченный отпускФото: Юлия ИСАЕВА
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Туристическая компания ООО «Панорама Тур», которая является туроператором торговой марки «Натали Турс», должна будет выплатить 140 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Нижегородской области.

При покупке туристического тура между турфирмой и нижегородцем был заключен договор о реализации туристских услуг, одним из условий которого является осуществление чартерного рейса. Но перед поездкой, 29 июня 2018 года, на сайте ассоциации туроператоров www.atorus.ru турфирма разместила информацию об отмене чартерных рейсов в страну пребывания, указанную в договоре, чем проинформировал потребителя о невозможности исполнения договора.

После чего нижегородец потребовал расторгнуть договор, вернуть деньги за путевку и выплатить компенсацию за оформление визы. Турфирма отказалась это сделать.

Роспотребнадзор по Нижегородской области подал заявление в Кстовский городской суд. Судья принял сторону пострадавшего и вынес решение о расторжении договора реализации туристских услуг, взыскании денежных средств по договору, убытков, неустойки, морального вреда и штрафа на общую сумму свыше 140 000 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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