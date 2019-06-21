Турфирма вернет нижегородцу 140 тысяч рублей за испорченный отпуск
Туристическая компания ООО «Панорама Тур», которая является туроператором торговой марки «Натали Турс», должна будет выплатить 140 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Нижегородской области.
При покупке туристического тура между турфирмой и нижегородцем был заключен договор о реализации туристских услуг, одним из условий которого является осуществление чартерного рейса. Но перед поездкой, 29 июня 2018 года, на сайте ассоциации туроператоров www.atorus.ru турфирма разместила информацию об отмене чартерных рейсов в страну пребывания, указанную в договоре, чем проинформировал потребителя о невозможности исполнения договора.
После чего нижегородец потребовал расторгнуть договор, вернуть деньги за путевку и выплатить компенсацию за оформление визы. Турфирма отказалась это сделать.
Роспотребнадзор по Нижегородской области подал заявление в Кстовский городской суд. Судья принял сторону пострадавшего и вынес решение о расторжении договора реализации туристских услуг, взыскании денежных средств по договору, убытков, неустойки, морального вреда и штрафа на общую сумму свыше 140 000 рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU