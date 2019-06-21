2019-06-21T11:12:27+03:00
Общество

В Нижегородской области сохраняется четвертый класс пожароопасности

Местами обстановка складывается чрезвычайная
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижегородской области сохраняется четвертый класс пожароопасностиВ Нижегородской области сохраняется четвертый класс пожароопасностиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В выходные 22-24 июня в Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде сохранится четвертый класс пожароопасности. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Однако в связи с жаркой и сухой погодой в некоторых районах обстановка будет еще более напряженная. И ей уже присваивается чрезвычайный, 5 класс пожароопасности лесов и торфяников.

В это время прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. Также сотрудники МЧС по Нижегородской области напоминают, что в лесах и рядом с ними запрещено разводить костры и жарить мясо на мангале. Кроме того, не жгите мусор на своих приусадебных участках – огонь легко может распространиться по сухой траве.

Также причиной пожара может стать брошенная спичка, окурки, зола из курительной трубки. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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