14-летняя девочка утонула в пруду в Канавинском районе

20 июня в одном из водоемов Канавинского района Нижнего Новгорода утонула 14-летняя девочка. Она гуляла с подружками рядом с прудом, расположенным рядом с улицей Айвазовского, когда решила зайти в воду.

Сделав несколько шагов, юная школьница резко начала тонуть. На крики прибежали подростки, которые находились неподалеку. Один из них и достал тело девочки.

Прибывшие на место трагедии следователи организовали проведение доследственной проверки.

Оказалось, что водоем, в котором утонула школьница, не был оборудован для купания. Кроме того, девочки находились без сопровождения взрослых.

С целью установления причин смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение – говорится в сообщении на официальном сайте следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области.