14-летняя девочка утонула в пруду в Канавинском районе
20 июня в одном из водоемов Канавинского района Нижнего Новгорода утонула 14-летняя девочка. Она гуляла с подружками рядом с прудом, расположенным рядом с улицей Айвазовского, когда решила зайти в воду.
Сделав несколько шагов, юная школьница резко начала тонуть. На крики прибежали подростки, которые находились неподалеку. Один из них и достал тело девочки.
Прибывшие на место трагедии следователи организовали проведение доследственной проверки.
Оказалось, что водоем, в котором утонула школьница, не был оборудован для купания. Кроме того, девочки находились без сопровождения взрослых.
С целью установления причин смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.
- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение – говорится в сообщении на официальном сайте следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU