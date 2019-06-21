2019-06-21T08:53:19+03:00
Происшествия

14-летняя девочка утонула в пруду в Канавинском районе

Трагедия произошла 20 июня
Валерия ГРОМОВА
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Фото: СК СКРФото: СК СКР
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20 июня в одном из водоемов Канавинского района Нижнего Новгорода утонула 14-летняя девочка. Она гуляла с подружками рядом с прудом, расположенным рядом с улицей Айвазовского, когда решила зайти в воду.

Сделав несколько шагов, юная школьница резко начала тонуть. На крики прибежали подростки, которые находились неподалеку. Один из них и достал тело девочки.

Прибывшие на место трагедии следователи организовали проведение доследственной проверки.

Оказалось, что водоем, в котором утонула школьница, не был оборудован для купания. Кроме того, девочки находились без сопровождения взрослых.

С целью установления причин смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение – говорится в сообщении на официальном сайте следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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