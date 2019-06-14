Группировка «Ленинград» выступит в Нижнем Новгороде 20 июня

Сергей Шнуров завершает музыкальную деятельность группировки «Ленинград». Команда, которая поставила абсолютный для российского коллектива рекорд посещаемости концертов, может быть снова собрана в будущем - если возникнут новые творческие задачи. «Но не скоро», - сразу оговаривается ее лидер.

Грандиозный Cтадионный тур-2019 группировки Ленинград .В Нижнем Новгороде концерт состоится 20 июня.

20 марта в своем Инстаграм-аккаунте Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором заявил, что стадионный тур - 2019 будет прощальным, или, вернее, финальным, если пользоваться спортивной терминологией. «Двадцать лет одно и то же…» - с этих слов начинается стих, который произвел в среде многочисленных поклонников «Ленинграда» эффект разорвавшейся бомбы. Заканчивается он шиллеровским «Мавр сделал свое дело». 13 мая на пресс-конференции в ТАСС Сергей Шнуров официально объявит о том, что песня «Ленинграда» на текущий момент спета.

Фото: Елена Бледных

- Ничего не случилось, - комментирует он причины своего решения, - путем нехитрых размышлений я пришел к мысли, что хватит. Мы сыграем «стадионы», а дальше-то что делать? Видимых задач и целей я себе не придумал. Те задачи, которые я поставил в 2010 году, когда пересобрал группу, я выполнил и перевыполнил.

Фото: Елена Бледных

Грандиозный «Cтадионный тур-2019» станет беспрецедентным по посещаемости для России нового времени. Начиная с июня 2019 года, группировка выступит в 9 городах России и соберет 9 стадионов. Общая численность зрителей достигнет полмиллиона человек. Завершится тур 12 октября на родине Ленинграда - в Петербурге, в «Газпром Арене», которую «Ленинград» раскачает, сорвет с места и отправит в небо, как летающую тарелку, уже во второй раз.

График прощального тура.

- Особенность «Ленинграда» в том уникальном чувстве, которое мы транслируем и вызываем - чувстве праздника «непослушания», вседозволенности, - говорит Сергей. И каждый в этом хочет поучаствовать. Это чистой воды эмоция.

Стадионный тур группировки «Ленинград» станет финальным «праздником непослушания» для всей России. И группировка обещает украсить этот праздник невероятным шоу! Ну а дальше Сергей планирует… для начала просто ничего не делать.

- Мне кажется, я могу не стремиться к присутствию в медиа, - размышляет артист. - Я этой каши поел в большом количестве и могу позволить себе не делать ничего…

Билеты на все концерты стадионного тура группировки «Ленинград»: 8-800-100-90 90, www.leningrad.top, https://alloshow.ru/activity/leningrad-tur-2019.