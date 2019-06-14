Запрет на продажу алкоголя, белье в аренду и молитва за сборную России: Что нижегородцы обсуждали в соцсетях 14 июня 2018 года

Двенадцать месяцев прошло со дня, когда стартовал чемпионат мира по футболу-2018, ставший для многих нижегородцев одним из ярчайших событий в жизни. По случаю годовщины «Комсомолка» полистала соцсети и вспомнила, что нижегородцы обсуждали 14 июня 2018 года.

Центр города в дни проведения ЧМ-2018 был перекрыт.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Проезд для избранных

Одной из главных новостей тогда было перекрытие центра Нижнего Новгорода: по прилегающим к площади Минина улицам нельзя было проехать ни на общественном транспорте, ни на личном. Кататься по перекрытой территорий могли водители, имеющие транспортный документ «Оргкомитет Россия 2018» или карту аккредитации «Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий». Под постами, посвященными изменению движения автобусов на время ЧМ-2018, были десяти гневных комментариев. Люди попросту не понимали, как им добираться на работу или до дома.

- Треш, просто треш. Никто ничего не знает. Водители в шоке, пассажиры в шоке, - сокрушалась тогда Лолита Балачандран.

- Поражаюсь решениям властей… Может, нас вообще всех запрут по квартирам? - поинтересовалась Ольга Воронина.

- На Ульянова вообще бетонные блоки стоят: есть у тебя пропуск или нет, а через них не проехать. Уродство, - заявила Ирина Гладунко.

Запрет на розничную продажу алкоголя поблизости от фан-зоны живо обсуждался пользователями соцсетейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Никакого алкоголя!

Запрет на розничную продажу алкоголя поблизости от фан-зоны на площади Минина также живо обсуждался пользователями соцсетей. Также запрещено было продавать и употреблять алкогольную продукцию в стеклянной таре и точках общепита в течение всего мундиаля. Но, надо сказать, нижегородцы, не спешили отчаиваться.

- На Автозе и по ночам продают, а тут кипишь какой-то, - заявил Максим Жвачкин.

- Хорошо, что я в Сормово живу, - добавил Юрий Волков.

- Да это тупо формальности. Запрет не на весь ЧМ, а на шесть дней. И кто мешает дойти до соседнего магазина вне зоны или купить заранее? Вот цены на алкоголь по этой причине могут взлететь. К тому же стеклянная тара под запретом. При желании можно и перелить, - посоветовал Виктор Ткаченко.

Постельное белье в аренду

Среди новостей, опубликованных в пабликах 14 июня, была та, что касалась больницы №33, обслуживающей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде. Она собиралась арендовать постельное белье за 999 тысяч рублей! Вроде как объявили аукцион по выбору поставщика белья, но он был признан несостоявшимся, поскольку на него была подана только одна заявка. Уточнялось, что простыни и пододеяльники должны быть цельнокроеными из бязи. Информация об аренде постельного белья повергла пользователей в шок. У некоторых просто не укладывалось в голове, как такое возможно.

- Как это вообще, сдавать белье в аренду? - спросила Юлия Лукьянова.

- А нельзя все государственные больницы снабдить как на ЧМ? - подключился Алексей Махнин.

- Зачем постить такие новости? Одно дело - закупили белье, которое потом так и останется больнице. Но брать в аренду… - возмутилась Оксана Кочкарева.

Туристических полицейских можно было узнать по специальной нарукавной повязке.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Полиция в помощь

Обсуждалась в соцсетях и новость про появление в Нижнем Новгороде туристической полиции, которую можно было узнать по специальной нарукавной повязке на правой руке. Сотрудники туристической полиции патрулировали места массового пребывания зарубежных болельщиков: центральные улицы города, основные достопримечательности, фан-зону и территорию, прилегающую к стадиону Нижний Новгород.

- Главная задача туристической полиции - оказание помощи иностранным гостям Нижнего Новгорода в решении каких-либо вопросов, относящихся к компетенции органов внутренних дел, прием от них обращений, - подчеркнули тогда в Главке.

Однако общественность эта информация не вот чтобы порадовала.

- Помощь оказывать гостям, фанатам… Нашим фанатам тоже оказывают помощь в виде ОМОНа с дубинками. А, по сути, импортные дебоширы и беспредельщики ничем не отличаются от наших. Так за что им таким почести? - поинтересовался Олег Геннадьевич.

- Давно хочется спросить. Как нужно себя вести/ выглядеть, чтобы полиция тобой заинтересовалась? - спросил Сергей Ведеркин.

В преддверии ЧМ-2018 депутат Госдумы Тамара Плетнева дала парочку рекомендаций российским женщинам.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Осторожно, иностранцы!

Бурное обсуждение 14 июня прошлого года вызвал пост про призыв председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой не вступать россиянкам в интимные связи с иностранцами во время ЧМ. Она уверяла, что неподобающее поведение женщин приведет к рождению детей в неполных семьях.

- Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда вернуться. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее, - увещевала Плетнева. - Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были гражданами России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их.

Всерьез заявление депутата восприняли далеко не все подписчики.

- Были дети Олимпиады-80, будут и дети ЧМ-2018, - прокомментировал Антон Тимофеев.

- Призвали же поднимать рождаемость, а сейчас отговаривают. Печалька, - добавила Елена Муравьева.

- Все правильно сказала. Нарожают непонятно от кого и ноют матери одиночки: все им должны. Кто же ее только слушать-то будет, - добавила Юлия Стожарова.

Помолимся за сборную

Обратился к россиянам и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который призвал молиться за сборную России во время мундиаля. Глава РПЦ выразил надежду, что чемпионат пройдет успешно и положительно скажется на настроении жителей нашей великой страны. По его словам, на это будет влиять в том числе выступление сборной.

- Здесь остается только надеяться. Но и молиться с тем, чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов, - заявил патриарх.

Подписчики не стеснялись в выражениях, комментируя эту новость. Честно говоря, приличных высказываний на эту тему было крайне мало.

- На бога надейся, а сам не плошай, - написала Ирина Лысова.

- Не молиться за них надо, а за проигрыш как еретиков сжечь на костре, чтобы другие после них играли, - отметил Виктор Манаев.

- Тысячу лет молимся, а толку-то! Ничему история людей не учит. Хотя на дворе двадцать первый век и полно информации в открытом доступе, - добавил Андрей Касаткин.

После матча с Саудовской Аравией Денис Черышев получил приз Bud Man of the Match как лучший игрок встречи по версии болельщиковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Триумф земляка

Пожалуй, единственной приятной и по-настоящему радостной новостью 14 июня стала победа сборной России над сборной Саудовской Аравией. Матч в Москве завершился со счетом 5:0, и немало этому поспособствовал полузащитник Денис Черышев, сын нижегородца Дениса Черышева. Кстати, тогда футболист получил приз Bud Man of the Match как лучший игрок встречи по версии болельщиков. Нижегородских фанатов буквально распирала гордость.

- Спасибо Денису Черышеву и его родителям! Он не только их гордость, но и наша! Молодец, - заявила Дарина.

- Да, наш земляк молодец! - согласилась Ольга Гуреева.

- Давно его нужно было взять в нашу команду. Молодец парень, - добавил Владимир Науменко.