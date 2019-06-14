2019-06-14T17:01:06+03:00
Здоровье

Медицина мирового уровня в Нижнем Новгороде

Центр современной медицины Онли Клиник проводит исследование желудка и прямой кишки с помощью оборудования премиум класса Pentax I 7000, произведенного в Японии
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Онли КлиникФото: Онли Клиник
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Центр современной медицины Онли Клиник проводит исследование желудка и прямой кишки с помощью оборудования премиум класса Pentax I 7000, произведенного в Японии.

Мы рады, что можем предложить жителям города и области проведение видеогастроскопии (ФГДС) и видеоколоноскопии с помощью новейших современных технологий.

Данное оборудование позволяет с высокой степенью детализации проводить высокоточные исследования и качественную диагностику, благодаря использованию видеосигнала высокой четкости формата HD+ и режимам уточняющих методик I - SCAN , диагностировать новообразования с высокой степенью достоверности даже самых маленьких размеров. Эндоскопы нового поколения позволяют безболезненно проводить исследования за счет меньшего диаметра и высокой гибкости.

Фото: Онли Клиник

Фото: Онли Клиник

Видеопроцессор EPK-i7000 содержит в себе ряд инновационных решений, которые позволяют пользователям проводить качественные эндоскопические исследования и получать отличные клинические результаты.

Новый видеопроцессор предоставляет инновационные функции, которые способны значительно расширить возможности эндоскопических исследований.

На данном оборудовании в Онли Клиник ведут прием одни из самых высококвалифицированных врачей Нижнего Новгорода.

«Оборудование подобного класса позволит выявлять злокачественные образования на ранних стадиях, благодаря чему мы сможем более эффективно бороться с онкологическими заболеваниями», - говорит врач – эндоскопист Онли Клиник Хабазов Игорь Геннадьевич.

Следите за своим здоровьем! Не запускайте болезнь!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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