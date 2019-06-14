2019-06-14T13:10:18+03:00
Общество

Саблисты из Арзамаса завоевали шесть медалей на всероссийском турнире по фехтованию на саблях

В личных соревнованиях среди юношей арзамасцы заняли весь пьедестал почета
Анна МИГАЛОВА
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Алексей Баскаков, Кирилл Суханов, Ярослав Носов (первый справа).Алексей Баскаков, Кирилл Суханов, Ярослав Носов (первый справа).
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Саблисты из Арзамаса триумфально завершили спортивный сезон, завоевав шесть наград (две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали) на всероссийском турнире по фехтованию на саблях «Сурские клинки» среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе.

Соревнования в Пензе продолжались два дня - с 4 по 5 июня. На дорожки турнира вышли более 150 спортсменов из Саратова, Пензы, Челябинска, Ярославля, Нижегородской и Самарской областей, а также республики Крым.

В личных соревнованиях среди юношей арзамасцы заняли весь пьедестал почета. Победителем стал Кирилл Суханов, вторым - Алексей Баскаков, третье место - у Ярослава Носова. В командных соревнованиях наши саблисты также стали лучшими и завоевали «золото».

Двойной бронзой закончилась борьба для арзамасских саблисток. Третье место завоевали наши девчонки в командных поединках, а Виталия Паркаева показала третий результат в личных соревнованиях.

Этот турнир стал для фехтовальщиков последним испытанием в спортивном сезоне 2018-2019 годов, в течение которого арзамасские саблисты завоевали более 80 призовых мест на международных, всероссийских и областных соревнованиях. Продуктивно проведенный сезон дал нашим ребятам право представлять Нижегородскую область в финальном этапе Спартакиады учащихся России, который состоится в августе в Пензе и соберет восемь сильнейших команд учащихся школ страны. В составе сборной региона по фехтованию на сабле - арзамасцы, кандидаты в мастера спорта Артем Султанов, Антон Георгиевский, Кирилл Васильев и Кирилл Суханов. Подготовка к этим соревнованиям уже началась. Тренирует наших саблистов мастер спорта России, тренер высшей категории Вадим Карпычев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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