Трудовой стаж семьи Шмелевых на АПЗ составляет почти 100 лет

От первого кирпичика

В далеком 1957 году пришел на строящееся предприятие основатель династии Владимир Михайлович Шмелев. Сначала он участвовал в возведении корпусов, потом работал слесарем-ремонтником и доводчиком станков повышенной точности в цехе № 79. Его супруга Мария Михайловна трудилась мастером по культуре производства в цехе № 45.

Сергей, Евгений и Михаил Шмелевы (слева направо). Фото Александра Барыкина

Их сын Евгений с детства увлекался электроникой. Когда встал вопрос о выборе профессии, прислушался к совету отца и тоже пошел на Арзамасский приборостроительный завод - слесарем-сборщиком в цех № 49. Поступил на очное отделение в МАИ на факультет «Конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры». После службы в армии снова устроился на АПЗ - инженером-регулировщиком в отдел № 66, участвовал в освоении новых изделий. В 2000-х перешел в отдел главного конструктора по спецпродукции, где прошел путь от инженера до начальника КБ. За добросовестный труд и большой вклад в производство техники специального назначения награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ, его фото неоднократно заносилось на заводскую Доску почета.

- Я никогда не жалел о выбранном пути и очень горжусь, что работаю на АПЗ, - говорит Евгений Владимирович. - Счастлив, что есть любимая работа, трое сыновей, трое внуков, с супругой Натальей Валентиновной вместе 37 лет. И вообще, все хорошее, что есть в моей жизни, связано с семьей, заводом и любимым городом.

Как отец

Старший сын Евгения Михаил с детства учился у отца ремонтировать магнитофоны и телевизоры. После окончания техникума в 2004 году пришел на АПЗ регулировщиком на сборочное производство. Заочно учился в АФ НГТУ на том же факультете, что и отец. Начальник КБ Валерий Надысин увидел в юноше задатки перспективного инженера и пригласил в КБ. Сегодня Михаил - один из лучших инженеров отдела. За высокий профессионализм и ответственное выполнение заданий награжден Благодарностью АО «АПЗ».

- Работа интересная: производственные задания, командировки, сложные изделия, дружный высокопрофессиональный коллектив, - признается Михаил. - Мы трудимся в одном подразделении с отцом, он помогает советом, вместе мы обсуждаем многие спорные вопросы.

У станка

Рабочую профессию выбрал средний сын Сергей. После школы окончил сельхозтехникум, был резчиком металла на другом предприятии, но вскоре перешел на АПЗ в цех № 56. Успешно освоил специальность оператора станков с ЧПУ, затем наладчика. Сегодня ему 33 года. Он неоднократный победитель и призер заводского и городского конкурсов профессионального мастерства «Золотые руки». По итогам 2017 года стал лучшим в номинации «Наставник года» по направлению «Наставник в производстве».

Шмелевы любят не только хорошо трудиться, но и отдохнуть. Вместе они (десять человек) на праздниках и днях рождения, на рыбалке и в саду. Их объединяет огромное желание работать, жить, приносить пользу семье, заводу и Родине.