2019-06-14T12:53:55+03:00
Общество

Команда АО «АПЗ» завоевала бронзу X Туристского слета работающей молодежи Арзамасского района

Участники состязаний вязали узлы, демонстрировали навыки туристского быта и участвовали в викторине
Анна МИГАЛОВА
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Фото Надежды Беспаловой и команды «Контраст»Фото Надежды Беспаловой и команды «Контраст»
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Команда Совета трудовой молодежи АО «АПЗ» стала бронзовым призером X Туристского слета работающей молодежи Арзамасского района, прошедшего 8 июня у Морозовского пруда.

Фото Надежды Беспаловой и команды «Контраст»

Фото Надежды Беспаловой и команды «Контраст»

Вместе с приборостроителями на турслет прибыли команды «Ядреные ребята» (местное отделение партии «Единая Россия»), «Контраст» (молодежное объединение Арзамасского района), «Абрамово» (Абрамовский сельсовет), «Культура» (сотрудники учреждений культуры Арзамасского района) и сборная «Солянка».

Фото Надежды Беспаловой и команды «Контраст»

Фото Надежды Беспаловой и команды «Контраст»

Испытать себя предлагалось в «тактико-технической дистанции», или турполосе, вязании узлов, викторине, проверке навыков туристского быта. Блеснуть способностями творческими можно было в «визитной карточке».

В результате команда СТМ Арзамасского приборостроительного завода завоевала третье место традиционного турнира в спортивных видах.

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Виталий Сергеев, наладчик станков цеха № 51:

- Все было здорово! Это мой не первый турслет, но на этот раз я впервые участвовал в турполосе - очень понравилось. Навесная переправа особенно, она была длиннее и выше, чем обычно. Преодолеть этот этап было не так просто. У нас собралась отличная команда, все были при деле, работали четко, слаженно, помогали друг другу и в соревнованиях, и в лагере.

Алексей Колганов, инженер-электроник цеха № 49:

- Я в восторге от этой поездки! Вначале я немного волновался, ведь любое мое промедление могло отрицательно отразиться на конечном результате всей команды. Приходилось многое схватывать на лету, а благодаря поддержке ребят мы вырвались вперед. В целом все было увлекательно и интересно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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