2019-06-14T12:43:37+03:00
Происшествия

14-летний подросток погиб от удара током, делая селфи на опоре ЛЭП в Нижегородской области

Мальчика ударило током напряжением около 110 тысяч Вольт
Юлия ИСАЕВА
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Пострадавший мальчик попал в больницу, где через несколько часов скончалсяПострадавший мальчик попал в больницу, где через несколько часов скончалсяФото: "КП" Архив
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Очередная экстремальная попытка сделать селфи привела к ужасной трагедии в Нижегородской области. 14-летний мальчик полез на опору линии электропередач, чтобы сфотографироваться, и получил мощнейший удар током.

Трагедия произошла 12 июня около Первомайска. Несколько подростков катались на велосипедах за городом, когда один из ни решил сделать селфи на одном из опор ЛЭП высотой в пятнадцать метров.

- Встав во весь рост, мальчик попал в электрическое поле, получил поражение переменным током напряжением около 110 тысяч Вольт, после чего упал с высоты около 15 метров на землю, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Пострадавшего подростка госпитализировали в больницу, где через несколько часов он скончался.

Чтобы установить причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что мальчик учился и жил в Первомайске. В случившемся сейчас разбираются следователи.

Напомним, в 2017 году двое молодых людей залезли на 106-метровую опору ЛЭП в Балахне. Трагедии не произошло лишь благодаря бдительности энергетиков.К счастью, тот случай завершился лишь поездкой в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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