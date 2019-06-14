Представители промпредприятий посетили АПЗ для обмена опытом в рамках программы «Эффективный регион»

Представители нескольких промышленных предприятий посетили производственные площадки АПЗ с целью обмена опытом в рамках программы «Эффективный регион».

Фото Елены Галкиной

Арзамасский приборостроительный завод - одно из первых предприятий Нижегородской области, вошедших в пилотный региональный проект по внедрению бережливого производства. Кроме того, развитием собственной производственной системы завод занимается далеко не первый год. Накопленный здесь опыт по сокращению производственного цикла создания изделий, организация рабочих мест, уход за станками - все это интересно и другим предприятиям Нижегородской области.

Фото Елены Галкиной

На прошлой неделе АПЗ посетили сотрудники сразу трех организаций: ОАО «РикорЭлектроникс» (Арзамас), ОАО «Транспневматика» (Первомайск) и ООО «Автомеханический завод» (Нижний Новгород). В составе прибывших групп были специалисты, занимающиеся оптимизацией производственных процессов, руководители служб, начальники цехов и директорский корпус.

Гости в сопровождении начальника отдела бизнес-анализа Романа Ляпина и ведущего бизнес-аналитика Владимира Наумова посетили цеха № 51 и 53, а также склад ПКИ. Живой интерес вызвал опыт АПЗ по организации производства в соответствии с принципами бережливого производства, автономное обслуживание оборудования, хранение комплектующих и организация складского хозяйства.

Сотрудники сторонних организаций также получили возможность пообщаться за круглым столом с директором по производству Алексеем Телегиным, главным механиком Сергеем Корчагиным, более детально ознакомиться с деятельностью отдела бизнес-анализа.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Михаил Комаров, директор по развитию ООО «Автомеханический завод»:

- Наше предприятие вошло в федеральную программу бережливого производства. Мы приехали на АПЗ, где эти инструменты уже внедрены, с целью посмотреть, как именно они работают, перенять соответствующий опыт производства. Как бы банально это ни звучало, но то, что мы здесь увидели, нам очень понравилось. Работа склада комплектующих изделий на АПЗ организована на высшем уровне. Нам однозначно есть что почерпнуть. Спасибо огромное руководству Арзамасского приборостроительного завода за гостеприимство и возможность увидеть все это лично.

Александр Ленькин, начальник отдела механизации, автоматизации и оптимизации производственных процессов ОАО «Транспневматика»:

- Внедрение инструментов бережливого производства на АПЗ идет полным ходом. Система автономного обслуживания оборудования, которую мы увидели здесь, не вызывает ни капли сомнения в своей необходимости. Оборудование, вышедшее из строя, - это не только простой производства и риск срыва заказа, это еще потерянные нервы мастеров, начальников цехов и руководителей служб. Несомненно, за станками необходим ежедневный уход и контроль, без этого никуда. Мы также постараемся повысить эффективность работы своих цехов. Пример АПЗ заразителен.