2019-06-14T11:51:45+03:00
Звезды

Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова впервые стала мамой

Обладательница титула «Мисс Нижний Новгород» до последнего скрывала пол ребенка [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Актриса Татьяна Храмова впервые стала мамой.Актриса Татьяна Храмова впервые стала мамой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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30-летняя актриса Татьяна Храмова («Фитнес», «Без следа», «Пятая стража») впервые стала мамой. Радостной новостью обладательница титула «Мисс Нижний Новгород» поделилась в Инстаграме 13 июня.

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Татьяна Храмова родила сына
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- Сын, - коротко написала звезда.

На снимке едва виднеется личико новорожденного и крупным планом - бирка с информацией: «Муратова Татьяна Сергеевна, мальчик, 3850 кг, 55 см. Родился 13 июня в 18.28».

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Под постом посыпались поздравительные комментарии от поклонников и коллег актрисы. Первыми отметились партнерши по съемкам ромкома «Фитнес».

- Поздравляю, малышка! - написала Ольга Баранова.

- Ураааааааааа! - подключилась Софья Зайка.

Следом поздравили и другие известные артисты.

- Танюша, поздравляю! - оставила комментарий Анна Михайловская.

- Поздравляю мамочку и папочку. А малыш пусть растет на радость всем предкам и писает, и какает на отлично. Ура! - поздравил Михаил Богдасаров.

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Это были просто невероятные 9 месяцев нашей жизни!
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Кстати, свое интересное положение Татьяна Храмова скрывала от общественности до последнего, выкладывая в Инстаграме либо селфи, либо фотографии, на которых она изображена со спины. И лишь на последнем месяце беременности актриса разоткровенничалась.

- На самом деле, чтобы оставаться в форме, я тренировалась весь второй триместр. Прямо серьезно, в тренажерке с тренером. Седьмой-восьмой месяцы активно плавала, на девятый оставила длительные прогулки. Подумывали даже записать меня на какой-нибудь «топ-топ марафон», но такого не оказалось. Упущение, однозначно! - сообщила подписчикам Татьяна. - Оглядываясь, я понимаю, что это были просто невероятные девять месяцев нашей жизни! Незабываемо. Незабываемо…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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