Лечение варикоза в Онли Клиник

В Онли Клиник открыто новое отделение – флебология, где занимаются диагностикой, профилактикой и лечением варикозного расширения вен.

Врач – флеболог Онли Клиник проводит флебологическое обследование и лечение варикоза самыми современными методами: склеротерапия, пенная склеротерапия, эхосклеротерапия, лазерная склеротерапия.

Метод склеротерапии для лечения варикоза – относительно новый малоинвазивный метод во флебологии.

Склеротерапия, в том числе лазерная, получила широкую популярность, благодаря своей эффективности, доступности, отсутствию подготовки и послереабилитационного периода.

Фото: Онли Клиник

Что из себя представляет склеротерапия?

Склеротерапия варикозно расширенных вен - это безоперационный метод лечения. Склеротерапия предоставляет собой метод введения в сосуд специального вещества, которое называется склерозант. Склерозант склеивает стенки вен, и вена полностью выключается из кровотока. Со временем эта вена замещается соединительной тканью.

Виды склеротерапии, используемые в Онли Клиник.

- Микросклеротерапия - это введение в вены склерозанта тонкой иглой. Микросклеротерапия используется на начальной стадии варикоза;

- Эхосклеротерапия осуществляется под контролем ультразвукового аппарата. Это обеспечивает максимальную точность введения вещества;

- Пенная склеротерапия дает возможность максимального склеивания венозных стенок с помощью склерозанта в виде пены.

- Лазерная склеротерапия - это использование луча лазера для склеивания венозных стенок.

Какой метод склеротерапии подходит в каждом конкретном случае, решает врач флеболог Онли Клиник после флебологического обследования.

А именно при выборе метода склеротерапии доктор – флеболог ориентируется на стадию заболевания, количество варикозно - измененных вен, индивидуальные особенности здоровья и желания самого пациента.

В зависимости от количества пораженных вен и метода склеротерапии, может потребоваться от одного до десяти сеансов.

Фото: Онли Клиник

Когда врач – флеболог Онли Клиник назначает склеротерапию?

Лечение методом склеротерапии назначается, если врач – флеболог диагностирует варикозное расширение вен на разных стадиях:

- Сосудистые звездочки, или начальная стадия. В этом случае назначается микросклеротерапия;

- Варикозное расширение крупных подкожных и глубоких вен – в этом случае показана эхосклеротерапия или пенная склеротерапия, а также лазерная склеротерапия.

У склеротерапии есть ряд противопоказаний.

Доктор - флеболог не порекомендует склеротерапию в следующих случаях

- Беременность женщины;

- Прием гормональных контрацептивов;

- Сердечно – сосудистые заболевания;

- Атеросклероз;

- Тромбофлебит;

- Наличие каких – либо инфекций.

Стоимость склеротерапии в Онли Клиник доступна.

Склеротерапия проводится только в частных клиниках и является платной медицинской услугой. Цена зависит от метода склеротерапии и количества измененных вен:

- Микросклеротерапия стоит примерно 1 тысячу рублей за сеанс;

- Пенная склеротерапия обойдется в 5 тысяч за одно посещение;

- Сеанс эхосклеротерапии будет стоить около 10 тысяч рублей;

- Лазерная склеротерапия стоит от 20 тыс. руб.

Склеротерапия – эффективный метод лечения поверхностного и глубокого варикоза. Выполняется быстро, практически безболезненно.

Склеротерапия эффективна только при соблюдении всех мер профилактики и рекомендаций лечащего врача – флеболога.

Также после склеротерапии необходимо регулярное посещение врача – флеболога.

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