Лечение варикоза в Онли Клиник
В Онли Клиник открыто новое отделение – флебология, где занимаются диагностикой, профилактикой и лечением варикозного расширения вен.
Врач – флеболог Онли Клиник проводит флебологическое обследование и лечение варикоза самыми современными методами: склеротерапия, пенная склеротерапия, эхосклеротерапия, лазерная склеротерапия.
Метод склеротерапии для лечения варикоза – относительно новый малоинвазивный метод во флебологии.
Склеротерапия, в том числе лазерная, получила широкую популярность, благодаря своей эффективности, доступности, отсутствию подготовки и послереабилитационного периода.
Фото: Онли Клиник
Что из себя представляет склеротерапия?
Склеротерапия варикозно расширенных вен - это безоперационный метод лечения. Склеротерапия предоставляет собой метод введения в сосуд специального вещества, которое называется склерозант. Склерозант склеивает стенки вен, и вена полностью выключается из кровотока. Со временем эта вена замещается соединительной тканью.
Виды склеротерапии, используемые в Онли Клиник.
- Микросклеротерапия - это введение в вены склерозанта тонкой иглой. Микросклеротерапия используется на начальной стадии варикоза;
- Эхосклеротерапия осуществляется под контролем ультразвукового аппарата. Это обеспечивает максимальную точность введения вещества;
- Пенная склеротерапия дает возможность максимального склеивания венозных стенок с помощью склерозанта в виде пены.
- Лазерная склеротерапия - это использование луча лазера для склеивания венозных стенок.
Какой метод склеротерапии подходит в каждом конкретном случае, решает врач флеболог Онли Клиник после флебологического обследования.
А именно при выборе метода склеротерапии доктор – флеболог ориентируется на стадию заболевания, количество варикозно - измененных вен, индивидуальные особенности здоровья и желания самого пациента.
В зависимости от количества пораженных вен и метода склеротерапии, может потребоваться от одного до десяти сеансов.
Фото: Онли Клиник
Когда врач – флеболог Онли Клиник назначает склеротерапию?
Лечение методом склеротерапии назначается, если врач – флеболог диагностирует варикозное расширение вен на разных стадиях:
- Сосудистые звездочки, или начальная стадия. В этом случае назначается микросклеротерапия;
- Варикозное расширение крупных подкожных и глубоких вен – в этом случае показана эхосклеротерапия или пенная склеротерапия, а также лазерная склеротерапия.
У склеротерапии есть ряд противопоказаний.
Доктор - флеболог не порекомендует склеротерапию в следующих случаях
- Беременность женщины;
- Прием гормональных контрацептивов;
- Сердечно – сосудистые заболевания;
- Атеросклероз;
- Тромбофлебит;
- Наличие каких – либо инфекций.
Стоимость склеротерапии в Онли Клиник доступна.
Склеротерапия проводится только в частных клиниках и является платной медицинской услугой. Цена зависит от метода склеротерапии и количества измененных вен:
- Микросклеротерапия стоит примерно 1 тысячу рублей за сеанс;
- Пенная склеротерапия обойдется в 5 тысяч за одно посещение;
- Сеанс эхосклеротерапии будет стоить около 10 тысяч рублей;
- Лазерная склеротерапия стоит от 20 тыс. руб.
Склеротерапия – эффективный метод лечения поверхностного и глубокого варикоза. Выполняется быстро, практически безболезненно.
Склеротерапия эффективна только при соблюдении всех мер профилактики и рекомендаций лечащего врача – флеболога.
Также после склеротерапии необходимо регулярное посещение врача – флеболога.
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