При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» в Кстовском историко-краеведческом музее открылась выставка «Древности земли кстовской». Экспозиция посвящена быту и традиционным промыслам жителей Кстовского района в 19-20 веках.

Выставка «Древности земли кстовской» открылась при поддержке компании «ЛУКОЙЛ»

Гости выставки смогут познакомиться как с древнейшими страницами истории кстовской земли, увидеть палеонтологические и археологические находки, так и с бытом крестьян и речников рубежа столетий.

В выставочном зале представлены несколько тематических комплексов: крупногабаритный макет деревенской избы, иллюстрирующий крестьянский быт и традиционные занятия, фрагменты интерьера гостиной мещан и капитанского кабинета.

Выставка не была бы возможна без помощи компании «ЛУКОЙЛ»: для создания макета витрины в стиле русской избы были выделены средства, а сотрудник проектно-конструкторского офиса ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Анна Галкина помогла создать ее проект.

Любой проект Кстовского музея - возможность приобщиться к культуре. Как сказали хранители музея, на этом они не остановятся - выставка продолжит развиваться. В планах дополнить ее интерактивной составляющей, а это повод в очередной раз принять участие в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ».