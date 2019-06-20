2019-06-20T15:46:06+03:00
Общество

«Пожар на «Сибуре»: Нижегородцы выложили видео огненного факела

Огонь полыхает на одной из вышек
Юлия ДАНЧЕНКО
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«Пожар на «Сибуре»: Нижегородцы выложили видео огненного факела. Фото: скрин с видео с паблика "Нижний Новгород без цензуры"«Пожар на «Сибуре»: Нижегородцы выложили видео огненного факела. Фото: скрин с видео с паблика "Нижний Новгород без цензуры"
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Нижегородец, проезжая в Кстовском районе Нижегородской области заметил огромный огненный факел, который вырывается с одной из вышек. Он предположил, что причиной может стать пожар на нефтехимическом заводе «СИБУР».

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» обратилась в МЧС Нижегородской области.

- К нам никаких заявок о пожаре не поступало, - ответили в МЧС.

Однако местные жители отреагировали на видео философски.

Сразу видно, люди проездом. У нас сады там, издалека всегда было видно этот «огонек». Работают они так, - написала Ирина Наследникова.

На заводе "СИБУР" тоже прокомментировали произошедшее.

- Сегодня, 20 июня, в 02.30 произошла посадка напряжения у внешнего поставщика электрической и тепловой энергии. В связи с этим предприятие остановило работу в штатном режиме. На данный момент, после начала подачи пара предприятие возобновило работу, - объяснили в пресс-службе "СИБУРа".

Как удалось выяснить "Комсомольской правде"- Нижний Новгород" причиной аварии на ТЭЦ стало короткое замыкание.

- Сегодня ранним утром произошло короткое замыкание на сетях МРСК 110 кВт на расстоянии 15-20 километров от Новогорьковской ТЭЦ. Это послужило развитием аварии и привело к остановке станции, - рассказали в пресс-службе ресурсноснабжающей компании.

Причины замыкания сейчас выясняет специальная комиссия.

Огненный факел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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